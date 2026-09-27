Ernesto Ruffo abandona el penal del Altiplano para cumplir prisión domiciliaria en Ensenada

Foto: Uno TV

Este sábado, Ernesto Ruffo Appel abandonó el penal del Altiplano, en el Estado de México, con destino a Ensenada, Baja California, donde continuará su proceso jurídico bajo la medida de prisión domiciliaria.

La salida del exgobernador de Baja California ocurrió después de que un juez autorizara el cambio de medida cautelar durante una audiencia que tuvo una duración de casi dos horas y media.

Ernesto Ruffo sale del Altiplano rumbo a Ensenada

Ernesto Ruffo salió del penal dentro del plazo de 48 horas establecido por el juez para realizar su traslado al domicilio que quedó asentado en el expediente judicial.

El cambio de medida cautelar permitirá que el exgobernador continúe su proceso desde su domicilio en Ensenada.

¿Qué medidas deberá cumplir Ernesto Ruffo?

Como parte de las condiciones establecidas para la prisión domiciliaria, Ruffo deberá cumplir con las medidas fijadas por el juez.

Entre ellas se encuentra realizar una videollamada diaria con autoridades judiciales, además de entregar su pasaporte.

El exgobernador continuará sujeto a estas condiciones mientras se desarrolla su proceso jurídico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.