Muere Arturo “Lobito” Torres, boxeador mexicano que se desplomó sobre el ring: así fue su última pelea

¿Quién fue el boxeador mexicano Arturo “Lobito” Torres? | Pexels (Ilustrativa)

Arturo “Lobito” Torres, boxeador nacido en Mexicali, Baja California, falleció este viernes 25 de septiembre, según anunció su familia a través de redes sociales. El pugilista estuvo hospitalizado en estado grave durante casi una semana tras desvanecerse después de su última pelea.

Hasta el momento, no se han confirmado las causas exactas de su fallecimiento; sin embargo, medios mexicanos señalaron que sufrió un coágulo en el cerebro que ameritó una intervención quirúrgica.

Así dieron a conocer la muerte de Arturo “Lobito” Torres

Olga Torres, hermana del pugilista, compartió un mensaje este viernes en el que no solo dio a conocer la muerte de Arturo Torres, sino que también le rindió un homenaje.

“Fuiste mi hermano, mi mejor amigo, mi compadre y mi compañero de vida. Fuiste mucho más que eso: fuiste mi hogar, mi apoyo y una parte de mí”. Olga Torres

A través de Facebook, la hermana del “Lobito” escribió: “¿Cómo le hago para despertar de esta pesadilla y escuchar que todo fue mentira? ¿Cómo aprendo a vivir en un mundo donde ya no estás tú?“.

Octavio Torres, tío del boxeador, se encargó de dar actualizaciones sobre su estado de salud durante los días posteriores a la pelea y este viernes anunció oficialmente su fallecimiento.

“Una parte de mi de ser, de mi sangre se ha desprendido, pero sé que tu recuerdo estará para siempre en mí, extrañaré que llegaras a buscarme y pedirme un consejo como sí yo fuera tu padre y siempre lo hice con ese mismo sentir“, escribió.

Y agregó: “Te extrañaré el resto de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar… ¡Te amo mi flaquito!“.

Así fue la última pelea de Arturo “Lobito” Torres

Arturo “Lobito” Torres se enfrentó a Gilberto “Torito” García el pasado sábado 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero en Baja California, Mexicali.

El referee del cotejo, Jaime Ortíz, declaró la derrota del bajacaliforniano en el séptimo asalto por knockout técnico, separando a ambos pugilistas de cualquier contacto.

Sin embargo, una vez que sonó la campana, Arturo Torres se dirigió a su esquina cuando se desplomó encima del ring y los médicos del pugilista entraron a asistirlo.

𝗠𝘂𝗲𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗯𝗼𝘅𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿𝗼 "𝗟𝗼𝗯𝗶𝘁𝗼" 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗽𝘀𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗹𝗲𝗮



El mexicano, falleció a los 26 años tras permanecer en coma inducido por un coágulo cerebral sufrido al término de una peleahttps://t.co/yuFegEhbpz pic.twitter.com/B43hMXwTJH — Último Minuto (@ultimominuto24) September 26, 2026

Después de la lucha en Mexicali, el boxeador local fue trasladado al hospital y el propio Octavio Torres se encargó de actualizar el estado de salud de su sobrino.

Octavio informó el domingo 20 de septiembre que Arturo fue sometido exitosamente a una cirugía y estaría bajo observación. Posteriormente, medios nacionales reportaron que el “Lobito” se encontraba en coma inducido.

El propio Octavio Torres compartió un video el lunes 21 de septiembre en el que desmintió la muerte del boxeador, tal como reportaron diversos medios locales.

¿Quién fue Arturo “Lobito” Torres?

Arturo “Lobito” Torres nació en Mexicali, Baja California, ciudad donde vivió hasta el día de su muerte a los 26 años, según su perfil oficial en el portal BoxRec.

El mexicano luchaba en la división de pesos ligeros y disputó 24 combates a lo largo de su carrera profesional con resultados positivos:

15 victorias 6 Knock Outs

6 derrotas 1 Knock out

3 empates

Fuente: Box Rec

Cabe destacar que Arturo Torres hizo su debut profesional el 9 de noviembre de 2018 y tuvo ocho años de trayectoria profesional encima de los cuadriláteros, según BoxRec.

Antes de su último combate ante Gilberto García, el bajacaliforniano se enfrentó a oponentes como Eliud Ortega, Genaro Velarde, Cosme Rivera y Kevin Betancourt.

La última victoria de su carrera ocurrió en junio de este año contra Eliud Said Ortega Bahena.

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