Muere “Baby Face”, leyenda de la lucha libre mexicana, a los 79 años 

¿Quién fue el legendario luchador Baby Face? | Foto: Pexels (Ilustrativa)

José Guadalupe Fuentes Ochoa, exluchador mejor conocido como Baby Face, falleció este viernes 25 de septiembre por razones que no han sido detalladas. El Hijo del Santo fue el encargado de dar a conocer la noticia y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Cabe destacar que Baby Face también era conocido por el puesto de arroces con temática de lucha libre que solía vender a las afueras de la Arena México después de que se retirara de los cuadriláteros.

Hijo del Santo da a conocer la muerte de Baby Face

El Hijo del Santo dio a conocer en sus redes sociales la muerte de Baby Face este 25 de septiembre, aunque no dio a conocer las causas exactas de su fallecimiento.

“Gran figura de la Lucha Libre Mexicana y entrañable compañero de profesión. Descanse en paz. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la familia de la Lucha Libre”. El Hijo del Santo

Lamento profundamente la partida de mi querido “Baby Face”

José Guadalupe Fuentes Ochoa.

31 de agosto de 1947 — 25 de septiembre de 2026



Gran figura de la Lucha Libre Mexicana

y entrañable compañero de profesión.



Descanse en paz.



Nuestro más sentido pésame a su familia,… pic.twitter.com/M7UMEWMxaD — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) September 25, 2026

El “Enmascarado de Plata” también compartió un fragmento de la entrevista que sostuvo con su compañero de profesión cuando decidió colgar las botas.

“Nací en el Rancho de Mezcales, en el municipio de Comala, Colima, una ranchería de 4 mil gentes, habrá más o menos gente ahora, no sé porque ya me vine para acá“, dijo en entrevista con el gladiador.

En aquella plática, Fuentes Ochoa platicó múltiples anécdotas que vivió en su carrera encima de los encordados.

¿Quién fue Baby Face?

Originario de Colima, ‘Baby Face’ debutó como luchador profesional en los años 70, época marcada por El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Su paso por escenarios como la Arena México y el Toreo de Cuatro Caminos.

También realizó numerosas giras por Japón, experiencia que terminó influyendo en su vida fuera del cuadrilátero, pues el colimeño era fan de la gastronomía japonesa.

La promoción de lucha libre japonesa conocida como Michinoku Pro-Wrestling lamentó el fallecimiento de Baby Face este viernes,

“Su físico, increíblemente robusto, era realmente impresionante. Siempre que veía a un japonés, le lanzaba una jabalina y posaba para una foto. Que descanse en paz”. Michinoku Pro-Wrestling

Después de 32 años como luchador, una lesión provocó su retiro en el año 2000; sin embargo, emprendió un negocio de arroces a las afueras de la Arena México junto con su compadre y también gladiador ‘Baby Richard’.

“Es probable que los japoneses que hayan visitado México hayan sido atendidos por él en el restaurante de arroz frito junto a la Arena México“, escribió Michinoku Pro-Wrestling.

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