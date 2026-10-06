Rafa Márquez revela por qué Gilberto Mora dejó al Tri y respalda a Tala Rangel ante Chile

Márquez mueve piezas en México: Mora se va Y Tala recibe respaldo. Imago 7

Gilberto Mora abandonó la concentración de la Selección Mexicana debido a molestias físicas que arrastra desde semanas atrás. Rafael Márquez explicó que el futbolista volvió a presentar incomodidad durante uno de los entrenamientos previos al partido ante Estados Unidos, por lo que el cuerpo técnico decidió no exponerlo y priorizar su recuperación. El entrenador señaló que el objetivo es evitar que el juvenil entre en un ciclo de recaídas y pueda continuar su crecimiento de manera adecuada.

Márquez también respaldó a Raúl “Tala” Rangel después de los errores que cometió en la derrota ante Estados Unidos. El seleccionador aseguró que mantiene plena confianza en el guardameta y destacó su disposición para analizar lo sucedido y trabajar en los aspectos que debe mejorar. De cara al partido ante Chile, Alex Padilla aparece como una alternativa en la portería, mientras el técnico también deberá administrar las cargas físicas debido a las lesiones y al desgaste de esta Fecha FIFA.

Otro de los temas abordados fue la apuesta por los jóvenes. Márquez explicó que la concentración le permitió observar a varios futbolistas y conocer mejor su comportamiento dentro del grupo, aunque reconoció que Hugo Camberos no tuvo la oportunidad de jugar ante Estados Unidos por las circunstancias del encuentro. El técnico también habló sobre Guillermo Ochoa, a quien calificó como una leyenda del fútbol y destacó su importancia para la Selección Mexicana antes del homenaje que recibirá. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM