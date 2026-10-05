Andrea Chávez es designada coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez

Chávez Treviño aseguró que sólo el tiempo da la razón en la política. Foto: Morena

Morena designó a la senadora con licencia, Andrea Chávez, como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Chihuahua.

“Se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro Movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo, en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación”, señaló el partido a través de un comunicado.

“Sin egos, protagonismos ni ambiciones personales”, asegura Chávez

Luego de su designación como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Juárez, Andrea Chávez Treviño aseguró que pone al servicio de su militancia lo que se ha construido para “saldar la deuda que” Chihuahua tiene con la ciudad.

Luego de asegurar que sólo el tiempo da la razón en la política, la legisladora afirmó que no hay nada para ella, pues trabajará sin “egos, ni protagonismos y sin ambiciones personales”.

“Sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales: solo cumplir la encomienda, tal como nos enseñaron López Obrador y nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, aseveró en su cuenta de X.

Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán.



Hoy como siempre, pongo al servicio de nuestra militancia y de nuestro movimiento, lo poco o mucho que hemos construido durante años para saldar la deuda… pic.twitter.com/xHUlxoRFFt — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) October 5, 2026

¿Cuál fue la reacción de Cruz Pérez Cuellar?

Tras la designación de Andrea Chávez, el coordinador Estatal de Morena en Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, no tardó en manifestarse; reconoció el nombramiento y llamó a fortalecer la unidad de la 4T en la entidad.

Además de destacar la “nueva etapa del movimiento”, enfatizó la trayectoria y trabajo que la senadora con licencia ha desarrollado dentro del partido.

“Las y los chihuahuenses tienen ante sí la oportunidad histórica de poner fin a casi un siglo de gobiernos del PRIAN y abrir un capítulo de cambio, transformación y bienestar”, escribió a través de su cuenta de X.

La reacción se da luego de que ambos actores políticos compitieran por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua.

¿Quién es Andrea Chávez?

Andrea Chávez, originaria de Ciudad Juárez, es senadora federal por el estado de Chihuahua en la LXVI Legislatura. Con apenas 28 años de edad, se ha convertido en una figura que ha crecido rápidamente en la política nacional.

El Sistema de Información Legislativa indica que comenzó su carrera política en 2018, como representante general de los equipos de campaña electoral de Morena en el distrito 4 federal, de Ciudad Juárez.

De 2021 a 2024 se desempeñó como diputada federal en la LXV Legislatura, además de secretaria de Federalismo y Desarrollo Municipal, así como secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

Es Licenciada en Derecho, militante y consejera nacional de Morena, ha sido secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional, Diputada Federal por la vía plurinominal.

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