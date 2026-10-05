IA en las aulas: Unesco revela las 15 competencias que todo docente debe dominar

Las 15 habilidades de los docentes ante la IA. Foto: IA-Uno TV

Ante el empuje que está teniendo la inteligencia artificial para transformar la educación, la Unesco publicó las 15 habilidades que debe tener un docente para utilizar esta herramienta en el aula.

La pregunta clave que plante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) es: ¿qué debe saber un docente para utilizar la IA en el aula? La respuesta se incluye en el Marco de competencias en materia de IA para docentes, que reúne 15 competencias en cinco ámbitos:

Una forma de pensar centrada en el ser humano

Ética de la IA

Fundamentos y aplicaciones de la IA

Pedagogía de la IA

IA para el aprendizaje profesional

El objetivo no es que los profesores se conviertan en especialistas en tecnología, sino que puedan entender sus posibilidades, reconocer sus riesgos y decidir cómo utilizarla en beneficio del aprendizaje. El marco también insiste en que la responsabilidad sobre las decisiones educativas debe seguir en manos de los docentes.

La #InteligenciaArtificial está transformando la educación. Pero ¿qué significa esto para el profesorado?



El Marco de competencias en inteligencia artificial para docentes de la UNESCO establece 15 competencias en cinco ámbitos clave, entre ellos la ética de la IA, la pedagogía… pic.twitter.com/pYcAsUUmB1 — UNESCO en español 🏛️#Educación #Ciencia #Cultura (@UNESCO_es) October 4, 2026

¿Qué habilidades o competencias debe tener un docente ante la IA?

Las 15 competencias planteadas por Unesco abarcan desde la capacidad de mantener el control humano sobre las herramientas de IA hasta saber utilizarlas para preparar clases, mejorar la enseñanza y continuar con el propio desarrollo profesional. El marco propone avanzar en tres etapas: adquirir, profundizar y crear, por lo que no se espera que todos los docentes tengan el mismo nivel desde el comienzo.

15 competencias que plantea la Unesco

1. Una forma de pensar centrada en el ser humano

Capacidad de acción humana: mantener la capacidad del docente para decidir cómo y cuándo utilizar la IA

mantener la capacidad del docente para decidir cómo y cuándo utilizar la IA Responsabilidad humana: asumir que las decisiones educativas no pueden quedar en manos de una herramienta

asumir que las decisiones educativas no pueden quedar en manos de una herramienta Responsabilidad social: comprender el impacto que tiene la IA en las personas y en la sociedad

2. Ética de la IA

Principios éticos: reconocer valores como la privacidad, la inclusión, la equidad y el respeto a los derechos humanos

reconocer valores como la privacidad, la inclusión, la equidad y el respeto a los derechos humanos Uso seguro y responsable: utilizar la IA de manera que no perjudique a los estudiantes ni a la comunidad educativa

utilizar la IA de manera que no perjudique a los estudiantes ni a la comunidad educativa Creación conjunta de reglas éticas: participar en la definición de criterios para un uso responsable de la IA en la educación

3. Fundamentos y aplicaciones de la IA

Técnicas y aplicaciones básicas: entender qué es la IA y para qué pueden servir sus principales herramientas

entender qué es la IA y para qué pueden servir sus principales herramientas Habilidades de aplicación: saber elegir y utilizar herramientas de IA de acuerdo con una necesidad educativa

saber elegir y utilizar herramientas de IA de acuerdo con una necesidad educativa Creación con IA: aprovechar estas herramientas para desarrollar nuevos recursos y soluciones educativas

4. Pedagogía de la IA

Enseñanza con apoyo de IA: utilizar la tecnología como apoyo para preparar y desarrollar actividades

utilizar la tecnología como apoyo para preparar y desarrollar actividades Integración de IA y pedagogía: combinar las herramientas de IA con objetivos y métodos de enseñanza adecuados

combinar las herramientas de IA con objetivos y métodos de enseñanza adecuados Transformación pedagógica con IA: explorar nuevas formas de enseñar y aprender aprovechando las posibilidades de la tecnología

5. IA para el aprendizaje profesional

IA para el aprendizaje profesional permanente: utilizar estas herramientas para seguir aprendiendo y mejorar la práctica docente

utilizar estas herramientas para seguir aprendiendo y mejorar la práctica docente IA para fortalecer el aprendizaje de las organizaciones: compartir conocimientos y aprovechar la IA para mejorar el trabajo de las comunidades educativas

compartir conocimientos y aprovechar la IA para mejorar el trabajo de las comunidades educativas IA para la transformación profesional: utilizar la tecnología para impulsar cambios y nuevas formas de desarrollo profesional7

IA no debe desplazar a docente

Para la Unesco la mejor preparación del docente ante la IA no se basa en sólo saber utilizar esta herramienta sino también en saber cuestionarla, evaluar sus resultados, proteger a sus estudiantes y decidir cuándo su uso realmente aporta a la enseñanza.

La OCDE subraya que los sistemas educativos deben aprovechar los beneficios de la IA y, al mismo tiempo, proteger a los estudiantes de sus riesgos, como el plagio o las trampas académicas.

El mensaje central del documento de Unesco es que la tecnología debe estar al servicio de las personas, así que la llegada de la IA a las aulas lejos de eliminar el rol del profesor, lo hace evolucionar.

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