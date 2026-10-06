Querétaro sí avisó al Gobierno federal visita de embajador de EE. UU., según documentos; Sheinbaum se pronuncia por el caso

Querétaro si informó de la visita de Johnson. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Querétaro sí notificó al Gobierno federal sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, días antes del encuentro en el que participó junto con el gobernador Mauricio Kuri, de acuerdo con documentos compartidos sobre el caso.

El aviso está fechado el 23 de septiembre de 2026 y señala que la visita del diplomático estaba prevista para el 2 de octubre. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la forma en que se realizó la cooperación en materia de seguridad y pidió revisar el caso.

Querétaro notificó visita del embajador de EE. UU. antes del evento

En el oficio dirigido a Roberto Velasco Álvarez, el gobernador Mauricio Kuri informó sobre la visita oficial de Johnson a Querétaro y explicó los alcances que tendría el encuentro.

El documento señala que la visita tendría efectos de carácter protocolario y de vinculación institucional. También precisa que no implicaría establecer mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia, ni la intervención de agentes extranjeros en funciones reservadas a autoridades mexicanas.

Posteriormente, Johnson participó con Kuri en la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en Querétaro.

Embajada de EE. UU. habla de cooperación en seguridad

En una declaración fechada el 3 de octubre, la Embajada estadounidense señaló que Estados Unidos y Querétaro ampliaban su cooperación en materia de seguridad.

Johnson afirmó que Estados Unidos ha invertido más de 10 millones de dólares durante la última década en capacitación y equipamiento de instituciones de seguridad de Querétaro.

De acuerdo con esa información, desde 2015 se ha capacitado a 4 mil 732 participantes, incluidos 1,714 integrantes de la Fiscalía estatal.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Querétaro y EE. UU.?

Sheinbaum señaló este lunes que le llamó la atención que en el evento no estuvieran representantes de la Defensa Nacional, el gabinete de seguridad federal o la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Hay temas en donde nos preguntamos por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como debe ser, como está la ley planteada”, declaró.

La mandataria sostuvo que cualquier institución estadounidense que busque capacitar en México por razones de seguridad debe hacerlo mediante la SRE y conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

También aclaró que no consideraba que el Gobierno local hubiera incurrido en un delito, aunque calificó la situación como algo que debía señalarse y revisarse.

Sheinbaum informó además que solicitó establecer comunicación con Ronald Johnson y Mauricio Kuri para revisar lo ocurrido.

Los documentos disponibles muestran así que Querétaro notificó previamente la visita del embajador estadounidense. El cuestionamiento de Sheinbaum se centró en los canales institucionales mediante los cuales debe conducirse la cooperación internacional relacionada con seguridad.

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