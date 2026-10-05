PT cierra la puerta a Tatiana Clouthier y respalda a Jesús Elizondo en Nuevo León

Tatiana Clouthier anunció Todos con Conciencia. Foto: Cuartoscuro

El Partido del Trabajo (PT) cerró la puerta a Tatiana Clouthier como posible abanderada para la próxima elección por la gubernatura de Nuevo León y señaló a Jesús Elizondo como su aspirante a coordinador estatal, pese a que Clara Luz Flores fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado.

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, explicó que su partido solicitó desde el inicio de la convocatoria a Elizondo registrarse como integrante del instituto político.

PT impulsa a Jesús Elizondo

Bañuelos destacó que Jesús Elizondo, diputado con licencia, es un perfil joven y con capacidad, por lo que el PT busca que se realice una encuesta en la que participe junto con su compañera Clara.

“Nosotros tenemos a un compañero que es diputado con licencia, Jesús Elizondo, que es un extraordinario perfil, joven con una gran capacidad, y desde la etapa temprana de la convocatoria nosotros le solicitamos a él que aceptara la invitación para registrarse en nuestro partido político; él es nuestro aspirante a coordinador estatal y estamos nosotros solicitando que se haga una encuesta en el caso de él y de nuestra compañera Clara”, Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora del PT

La postura del partido ocurre luego de que Tatiana Clouthier cuestionara la encuesta utilizada para definir al coordinador en Nuevo León y señalara que Morena se equivocó en ese proceso.

Posteriormente, Clouthier anunció la creación de una nueva agrupación ciudadana denominada “Todos con Conciencia”.

Morena espera que no haya ruptura

Ante el anuncio de Tatiana Clouthier, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, expresó su confianza en que la decisión de la exsecretaria de Economía no represente una ruptura con el movimiento de la Cuarta Transformación.

Mier recordó que fue compañero de Clouthier durante el proceso de 2018, cuando ella fue coordinadora, y señaló que conoce los elementos que tiene para tomar sus decisiones.

El legislador consideró que la política también implica pasión y emoción, por lo que dijo que habrá que esperar para conocer el sentido del anuncio realizado por Clouthier.

Mier destacó que Tatiana Clouthier no mencionó un rompimiento con Morena.

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