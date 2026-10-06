“Si mi hermano es culpable, que lo diga la FGR”: Salomón Jara

Jara pide a la FGR determinar si su hermano es culpable. Foto: Cuartoscuro/FGR

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que corresponde a las fiscalías investigar los señalamientos contra su hermano, Noé Jara Cruz, y determinar si el exdirector del IEEPO, Emilio Montero, tiene vínculos con la célula delictiva de Los Cromos.

Jara Cruz aseguró que su gobierno no encubrirá a ninguna persona y sostuvo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer responsabilidades. Sobre su hermano, afirmó que, si la Fiscalía General de la República (FGR) determina que es culpable, deberá responder ante esa resolución.

#Oaxaca #Ahora ‼️El gobernador Salomón Jara salió a defender a su hermano Noé Jara @noejaracruz ante señalamientos de tener vínculos con la organización ASAEO ‼️



El gobernador recalcó que su hermano se puso voluntariamente a disposición de la @FGRMexico ante las acusaciones que… pic.twitter.com/6lBJXCQ9II — GONZALO CRUZ (@GZOLMEDO) October 5, 2026

Salomón Jara habla de investigación contra su hermano Noé Jara

Al ser cuestionado sobre las investigaciones que señalan a su hermano, Noé Jara Cruz, el gobernador de Oaxaca dijo que corresponde a las autoridades determinar si existe alguna responsabilidad. Noé Jara ha sido señalado en investigaciones como líder de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca, organización presuntamente relacionada con extorsiones y homicidios en la región central del estado.

Ante estos señalamientos, Salomón Jara sostuvo que el caso debe ser investigado por las fiscalías correspondientes.

“Y bueno, que lo investiguen, la ventanilla es allá, no es aquí la ventanilla y si la Fiscalía General de la República dice que es culpable, qué hago”.

El gobernador insistió en que será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existen elementos para establecer alguna responsabilidad.

Jara asegura que no encubrirá a Emilio Montero

El gobernador también fue cuestionado sobre Emilio Montero, exdirector del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y expresidente municipal de Juchitán. Montero fue presidente municipal de Juchitán entre 2019 y 2022. Ese mismo año se incorporó al gabinete de Salomón Jara como director del IEEPO.

Permaneció en el cargo hasta su renuncia, ocurrida el 26 de septiembre de 2026, tres días después de la captura de Miguel Sánchez Altamirano, quien se encontraba en funciones como presidente municipal de Juchitán.

Ante los señalamientos sobre Emilio Montero, Jara afirmó que cualquier persona que pudiera tener relación con esa organización deberá ser investigada.

“Y quien tenga que ver alguien con El Cromo, pues tiene que seguir investigando, si es el señor Montero o quien sea que se investigue, sí, nosotros no vamos a encubrir a nadie”.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, Sánchez Altamirano fue detenido por sus presuntos vínculos con Los Cromos, célula delictiva relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalada por actividades como homicidio, extorsión y secuestro en Juchitán.

El gobernador reiteró que las investigaciones y la determinación de responsabilidades corresponden a las autoridades ministeriales.

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