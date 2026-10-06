Segob investiga reunión entre Mauricio Kuri y embajador de EE. UU.

Reunión entre Mauricio Kuri y embajador de EE. UU. Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la dependencia recopila información sobre la reunión entre el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para determinar la naturaleza del encuentro y si fue notificado a la Cancillería mexicana.

La funcionaria señaló que el Gobierno de México busca contar con todos los elementos antes de emitir una postura sobre el caso.

Segob analiza si hubo alguna responsabilidad

Luego de comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Rosa Icela Rodríguez explicó que la dependencia se encuentra en consultas para reunir información precisa.

“Estamos en la recopilación de la información; queremos dar una información precisa en cuanto se hayan acopiado todos los elementos para poder informar a la ciudadanía, qué es lo que sucedió y si hay alguna responsabilidad. Quiero ser prudente”, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rodríguez indicó que el Gobierno de México dará a conocer su valoración una vez que concluya la revisión de los elementos relacionados con el encuentro.

“Estamos en las consultas correspondientes, estamos tocando las puertas y haciéndolo de manera específica para hacer del conocimiento de la opinión pública cuál es la valoración del Gobierno de México”, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

¿Qué ocurrió en Querétaro?

El pasado 2 de octubre, Mauricio Kuri y Ronald Johnson colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. A través de su cuenta de X, el gobernador compartió detalles del momento.

La cooperación entre los Estados Unidos y #Querétaro en materia de formación policial especializada, tiene ahora una casa en nuestro estado: la Academia Internacional de Capacitación Policial.



Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo… pic.twitter.com/ZMXlbgA1a4 — Mauricio Kuri (@makugo) October 3, 2026

El encuentro fue cuestionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la reunión no fue notificada a la Cancillería ni al Gabinete de Seguridad, un requisito indispensable para acuerdos con gobiernos extranjeros.

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