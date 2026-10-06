El Pico de Orizaba como nunca lo habías visto: así luce el interior del Citlaltépetl

El grupo “Space 7” captó imágenes espectaculares del coloso. Foto: Cuartoscuro

El Citlaltépetl, uno de los colosos que vigilan a México, fue captado como pocas veces: se difundieron imágenes del interior de su cráter, un hecho que muy pocos mexicanos conocen.

El video fue hecho y difundido a través de la cuenta de Facebook “Space 7“, dedicado a contenidos de naturaleza, exploraciones y paisajes del país.

En la publicación, se puede observar el interior del volcán, que también está clasificado como montaña, totalmente rocoso con diversas tonalidades además de la presencia de nieve.

Aunque la grabación no está acompañada de alguna descripción sobre la hazaña de llegar a la cima, muchos de los usuarios aseguraron que es un gran esfuerzo hacerlo, además de que se tiene que hacer con conocimiento debido a los peligros que representa.

¿Cuánto mide el Pico de Orizaba?

El Pico de Orizaba, cuyo nombre oficial es Citlaltépetl, es la montaña más alta de México con una altitud de 5 mil 610 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Otros datos que debes conocer del Pico de Orizaba

Se ubica entre los estados de Puebla y Veracruz, se trata de un volcán activo y forma parte de un Parque Nacional decretado como Área Natural Protegida desde 1937. Su nombre proviene del náhuatl y significa “Cerro de la Estrella” o “Montaña de la Estrella”.

A pesar de ser un volcán activo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) explicó que “no se encuentra en un proceso eruptivo”.

“La actividad actual forma parte de su comportamiento base, el cual ha sido constante y sin cambios significativos desde 1998”, explicó el Cenapred.

El tipo de actividad que el Citlaltépetl tiene en la actualidad es el siguiente:

Sismos volcanotectónicos : se registran con una frecuencia promedio de 10 eventos al mes, sin llegar a ser percibidos por la población.

: se registran con una frecuencia promedio de 10 eventos al mes, sin llegar a ser percibidos por la población. Variaciones hidrogeoquímicas en manantiales cercanos : que no han mostrado cambios relevantes en los últimos 25 años.

: que no han mostrado cambios relevantes en los últimos 25 años. Deformación en sus flancos o laderas : sin cambios sustanciales.

: sin cambios sustanciales. Emisión de fumarolas: normal en volcanes activos.

Entre sus particularidades destaca que alberga la zona glaciada permanente más grande de México, además del glaciar de Jamapa, localizado en su cara norte. Sus zonas altas también tienen una importante función hídrica, pues alimentan ríos como el Blanco, Cotaxtla, Jamapa, Metlac y Orizaba. En sus ecosistemas habitan especies como coyotes y linces, mientras que el bosque de pino negro puede encontrarse a más de 4 mil metros de altitud.

El Citlaltépetl también es un importante destino para montañistas de diferentes partes del mundo como los que integran “Space 7“.

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