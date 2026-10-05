Padres de niños con cáncer denunciarán a “Andy” López Beltrán y Amílcar Olán por desabasto de medicamentos

Denunciarán a Andy López y Jorge Amílcar por presunto genocidio. Foto: Cuarto/FGR

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio por presuntos delitos relacionados con el desabasto de medicamentos oncológicos.

La organización sostiene que la falta de tratamientos afectó a miles de menores y señala que más de 5 mil niñas y niños con cáncer habrían perdido la vida, de acuerdo con los argumentos que serán incluidos en la denuncia.

COMUNICADO de Prensa acudiremos este próximo 07 de Octubre a las 11 horas ante la @FGRMexico un grupo de madres y padres de niñ@s con cáncer y Ciudadanos a interponer formal denuncia contra @Andy López Beltran y Almicar Olan por el desvío de recursos en la Compra de medicamento pic.twitter.com/UmRr3uBpSF — Isarel Rivas Bastida (@israelrivas_bas) October 5, 2026

Padres denuncian falta de medicamentos, afectaciones que han cobrado la vida de más de 5 mil niñas y niños

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., junto con integrantes de la sociedad civil, informaron que acudirán a la FGR para presentar formalmente la querella.

De acuerdo con la organización, la denuncia será presentada el miércoles 7 de octubre de 2026 y estará dirigida contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, y Jorge Amílcar Olán Aparicio, así como contra quienes resulten responsables. Los padres de familia sostienen que el desabasto de medicamentos oncológicos afectó el acceso oportuno y continuo a tratamientos para menores con cáncer.

En el documento difundido por el movimiento se afirma que la situación habría cobrado la vida de más de 5 mil niñas y niños, quienes, según los denunciantes, no debieron fallecer de haber recibido sus medicamentos en tiempo y forma conforme a los protocolos médicos.

Estos señalamientos forman parte de los argumentos que la organización pretende entregar a la Fiscalía, por lo que corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos para acreditar alguna responsabilidad penal.

¿Qué delitos denunciarán ante la FGR?

La querella contempla acusaciones por la probable comisión de los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, además de aquellos que pudieran determinarse durante la investigación. Según el movimiento de padres, los señalamientos están relacionados con presuntos contratos irregulares y posibles irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos hospitalarios.

La organización afirma que se habrían utilizado esquemas de contratación opacos y empresas que califica como “fantasmas”, lo que, según su versión, habría afectado el suministro de medicamentos necesarios para los tratamientos de quimioterapia. La denuncia busca que la FGR investigue estos señalamientos y determine si existen elementos que permitan establecer responsabilidades.

¿Cuándo y dónde presentarán la denuncia?

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer informó que acudirá presencialmente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en la zona de la Glorieta de Insurgentes, en Ciudad de México.

Los datos de la convocatoria son:

Fecha: miércoles 7 de octubre de 2026.

miércoles 7 de octubre de 2026. Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: instalaciones de la FGR, Glorieta de Insurgentes, Ciudad de México.

instalaciones de la FGR, Glorieta de Insurgentes, Ciudad de México. Participantes: padres y madres de niños con cáncer, organizaciones de la sociedad civil y representantes legales.

El abogado Israel Rivas Bastida representa al movimiento en las acciones anunciadas.

Después de la entrega del escrito formal, los integrantes de la organización tienen prevista una conferencia de prensa para explicar los argumentos de la querella y sus demandas.

Padres piden investigar el desabasto de medicamentos oncológicos

Los integrantes del movimiento señalaron que la acción legal busca exigir una investigación sobre el desabasto de medicamentos y las posibles consecuencias que tuvo para los menores que requerían tratamientos contra el cáncer.

En su convocatoria, hicieron un llamado a medios de comunicación, periodistas, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil para acompañar la presentación de la denuncia.

La organización sostiene que el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos forma parte del derecho a la salud de niñas y niños con cáncer y busca que las autoridades investiguen los hechos que serán expuestos en la querella.

La presentación de la denuncia no implica, por sí misma, que los delitos señalados hayan sido acreditados ni que exista responsabilidad penal de las personas mencionadas. Será la FGR, a partir de la documentación y los elementos que recabe, la instancia encargada de determinar si existen hechos constitutivos de delito y posibles responsabilidades.

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