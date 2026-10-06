Tulum pierde turistas: vuelos, hoteles y comercios muestran la caída

Turismo en Tulum atraviesa por una grave caída. Foto: Cuartoscuro

La desaceleración turística de Tulum ya aparece en las cifras oficiales. Menos visitantes, menor ocupación hotelera, una caída en las visitas a la zona arqueológica y ahora la suspensión de operaciones de Aeroméxico y Volaris en el aeropuerto local reflejan el momento que atraviesa uno de los destinos más promocionados del Caribe mexicano.

Datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo muestran que la llegada de turistas a Tulum cayó 33.48% en 2026, mientras que la ocupación hotelera registra una baja cercana a nueve puntos porcentuales respecto al año anterior. A ello se suman críticas por altos precios, dificultades para acceder a las playas, problemas de infraestructura y una creciente mala reputación en redes sociales.

Del boom aeroportuario al descenso de pasajeros

La apertura del Aeropuerto Internacional de Tulum en 2023 fue presentada como uno de los proyectos que impulsarían el turismo en la Riviera Maya.

Tan solo en el mes de diciembre la terminal recibió 39 mil 486 pasajeros. Para 2024 el número se disparó hasta 1 millón 233 mil 459 pasajeros, reflejando el entusiasmo inicial por el nuevo aeropuerto.

Sin embargo, la tendencia comenzó a perder fuerza conforme avanzó 2025 y 2026, coincidiendo ahora con la salida de algunas de las principales aerolíneas nacionales.

Menos turistas llegan a Tulum

Los datos más recientes de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo muestran una caída importante en la llegada de turistas.

Turistas que llegaron a Tulum:

2025: 796 mil 604

2026: 529 mil 898 (hasta julio)

La disminución es de 33.48%.

La tendencia también aparece en la afluencia total de visitantes al destino:

2023: 1 millón 805 mil 341 visitantes

2024: 1 millón 773 mil 767 visitantes

2025: 1 millón 679 mil 190 visitantes

Enero-julio de 2026: 879 mil 229 visitantes

Aunque aún falta la temporada alta de fin de año, el ritmo actual se encuentra por debajo del observado durante el mismo periodo de 2025.

Los hoteles también resienten la caída

La desaceleración no sólo se refleja en los aeropuertos.

La ocupación hotelera también ha mostrado retrocesos en los últimos años. Las cifras muestran un deterioro en la actividad desde 2025. Mientras que en 2024 los hoteles de Tulum registraron una ocupación promedio de 74.9%, para 2025 el indicador bajó a 73.8%, una disminución de 1.1 puntos porcentuales.

La caída se aceleró durante 2026. En el mismo periodo comparado, la ocupación pasó de 72.67% en 2025 a 63.69% en 2026, lo que representa una baja de casi nueve puntos porcentuales. En términos prácticos, significa que hoy hay más habitaciones vacías y menos turistas hospedándose en el destino que hace apenas un año.

La disminución coincide con reportes de empresarios y comerciantes que afirman haber registrado caídas importantes en ventas durante este año.

Menos visitantes en las zonas arqueológicas

Otro indicador de la desaceleración aparece en los sitios turísticos más representativos del municipio.

Las visitas a la zona arqueológica de Tulum pasaron de:

692 mil 946 visitantes en 2025

476 mil 247 visitantes en 2026

Se trata de una reducción superior a 200 mil personas en comparación con el año anterior.

La percepción del destino comienza a jugar en contra

Más allá de las estadísticas, Tulum enfrenta un problema de reputación que se ha extendido en redes sociales.

Influencers, creadores de contenido y turistas han documentado:

Tarifas elevadas de taxis para trayectos cortos.

Cobros excesivos en restaurantes y comercios.

Restricciones para acceder a playas.

Altos costos de hospedaje.

Saturación y problemas de infraestructura.

El creador de contenido Yulay, quien incluso abrió un negocio de movilidad eléctrica en Tulum durante 2025, atribuyó el cierre de su sucursal a una combinación de falta de turistas e inseguridad.

Su caso se sumó al cierre de otros negocios locales que han reportado caídas en ventas durante los últimos meses.

Las playas, otro frente de polémica

El debate también alcanzó al acceso a las playas.

Recientemente, el alcalde Diego Castañón generó controversia tras promover el acceso gratuito a determinadas playas, pero advirtiendo que los visitantes no podían ingresar con alimentos, bebidas, sombrillas o hieleras.

La declaración provocó críticas de especialistas, activistas y legisladores.

Durante una mesa de análisis en UnoTV, la ingeniera ambientalista Alejandra Benavides señaló que el problema no es únicamente legal, sino también de percepción.

Según explicó, muchos turistas consideran que Tulum se volvió un destino donde constantemente se intenta cobrar por servicios, accesos o consumos adicionales.

La diputada federal Vianey García también señaló que el acceso libre a las playas ya está garantizado por la legislación mexicana y consideró necesario replantear la estrategia turística local.

Una crisis que también se refleja en la actividad económica

La desaceleración turística tiene efectos más allá de hoteles y aeropuertos.

Autoridades municipales han reportado a medios una disminución considerable en la generación de residuos sólidos. Mientras que en temporadas de mayor afluencia se recolectaban entre 7 mil y 8 mil toneladas mensuales de basura, actualmente la cifra se ubica entre 2 mil 500 y 3 mil toneladas. Esta cifra podría dar un panorama de la caída de actividad en restaurantes, bares y hoteles.

Además, el mercado inmobiliario enfrenta signos de saturación tras años de construcción acelerada, particularmente en zonas como Aldea Zamá, La Veleta y Región 15, donde desarrolladores y especialistas observan un inventario creciente difícil de absorber al mismo ritmo que en años anteriores, según un análisis de InfoHabitat citado en varios medios.

El reto de recuperar la confianza

A diferencia de otros momentos en los que el principal atractivo de Tulum era su exclusividad, ahora los cuestionamientos giran alrededor del costo-beneficio que ofrece el destino.

La caída de visitantes, el descenso en la ocupación hotelera, la reducción de vuelos y las constantes críticas por precios e infraestructura muestran que la discusión ya no es si Tulum enfrenta una desaceleración, sino qué tan rápido podrá revertirla antes de la próxima temporada alta.

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