Rafa Márquez sigue sin ganar con México: Chile expone la falta de gol y los errores defensivos

Duro golpe para México, cierra la Fecha FIFA sin triunfos. Imago 7

La Selección Mexicana cerró su primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez sin conseguir una victoria, después de perder 2-0 ante Chile en Los Ángeles. El resultado se suma a los empates 1-1 frente a Colombia y Perú, además de la derrota 3-0 contra Estados Unidos, para dejar al técnico con dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro partidos.

El arranque del proceso deja dos pendientes claros: la falta de contundencia en ataque y los errores defensivos. México generó aproximaciones ante Chile, pero no consiguió convertirlas, mientras que los desajustes en la zaga permitieron los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro. El Tricolor cerró la gira con varias dudas antes de su primer compromiso oficial en la Nations League. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM