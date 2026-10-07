De la guerra en Ucrania a los cárteles de México: El secreto militar tras los nuevos drones

El Ejército de Estados Unidos detectó al menos 378 incursiones de drones en su frontera sur durante los últimos 30 días. Algunas aeronaves llevaban cámaras y otras fueron vinculadas con movimientos de personas y operaciones de contrabando.

Ante esta situación, Washington prueba en Arizona radares, interceptores, bloqueadores de comunicaciones, sistemas autónomos y armas para detectar y derribar estas aeronaves. Al mismo tiempo, cárteles mexicanos estarían modificando sus drones y métodos para superar estas defensas, según el analista de seguridad David Saucedo en un análisis realizado por la cadena Red+.

EE. UU. prueba un escudo antidrones en la frontera con México

Las pruebas forman parte de Falcon Peak, un ejercicio realizado en Arizona para evaluar diferentes tecnologías en condiciones reales de terreno, viento, polvo y comunicaciones.

Los sistemas probados buscan cumplir cuatro tareas: detectar, identificar, seguir y neutralizar drones. Entre las tecnologías mencionadas se encuentran:

Radares de detección

Sistemas para bloquear comunicaciones

Drones que interceptan otros drones

Armas capaces de derribarlos

Tecnología láser

El Ejército estadounidense reportó que desde agosto también ha utilizado tecnología láser para derribar drones vinculados con cárteles.

Cárteles usan drones para drogas, armas y vigilancia

Saucedo explicó que grupos criminales llevan al menos cinco años utilizando drones para transportar drogas de México a Estados Unidos. También serían empleados para trasladar dinero hacia México, además de armas y municiones.

Algunos equipos cuentan con cámaras infrarrojas y visión nocturna. Esto les permitiría vigilar movimientos de la Patrulla Fronteriza y de elementos de la Guardia Nacional estadounidense.

El especialista señaló que los grupos criminales también buscan drones con mayor autonomía, capacidad para volar a baja altura y tecnología para resistir sistemas de interferencia.

Incluso mencionó equipos con miras telescópicas y algunos capaces de transportar municiones y disparar desde el aire.

Analista advierte reclutamiento de veteranos de Ucrania

Uno de los puntos centrales del análisis de Saucedo es la posible transferencia de experiencia adquirida en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según el especialista, grupos como el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa reclutan personas con experiencia en ese conflicto para operar y reparar drones. A estos operadores se les conoce en México como “droneros”.

Saucedo también afirmó que son contratados mexicanos y colombianos especializados en drones para formar grupos dedicados a estas operaciones.

Además del tráfico fronterizo, estos aparatos han sido utilizados con fines violentos en México. De acuerdo con la información presentada, se han reportado incidentes con drones utilizados como armas en al menos 17 estados mexicanos desde 2021.

En entidades como Jalisco y Michoacán también han sido empleados contra fuerzas de seguridad, Guardia Nacional, Ejército y policías estatales.

La frontera entre México y Estados Unidos se convierte así en un punto donde autoridades y grupos criminales adaptan sus tecnologías y métodos alrededor del uso de drones.

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