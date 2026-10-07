Memo Ochoa recibe emotivo homenaje con el Tri en Los Ángeles

Guillermo “Paco Memo” Ochoa, exportero de la Selección Mexicana. FOTO: Archivo

Guillermo Ochoa fue reconocido en Los Angeles Memorial Coliseum antes del partido amistoso entre México y Chile. El exportero recibió una ovación mientras las pantallas del estadio repasaban algunos de sus momentos más destacados con la Selección Mexicana.

La ceremonia incluyó videos de su trayectoria, mensajes de aficionados y un tifo en las tribunas. Uno de los momentos más llamativos fue el encendido del pebetero del Memorial Coliseum, mientras jugadores y cuerpo técnico del Tri siguieron el acto desde la cancha.

¡OCHOA RECIBE UN HOMENAJE ESPECIAL! 🧤🇲🇽



Guillermo Ochoa fue reconocido por su trayectoria y todo lo que ha aportado a @miseleccionmx. Una figura que dejó huella bajo los tres postes del Tri. 👏



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Así fue el reconocimiento a Memo Ochoa

Ochoa recorrió el terreno de juego mientras el público lo recibía entre aplausos. Durante el acto también sonó “El Rey” y se proyectaron imágenes de distintas etapas de su paso por el Tricolor.

Entre las jugadas recordadas estuvieron sus atajadas ante Neymar en Brasil 2014, su actuación frente a Alemania en Rusia 2018 y el penal que detuvo a Robert Lewandowski en Qatar 2022.

La ceremonia también mostró su evolución dentro de la Selección Mexicana, desde sus primeros años en competencia por la titularidad hasta consolidarse como uno de los jugadores habituales en las Copas del Mundo.

Aficionados se suman al reconocimiento

En las tribunas apareció un tifo con imágenes relacionadas con la carrera del guardameta. Además, aficionados de California enviaron mensajes que fueron mostrados durante el evento.

Incluso seguidores de Chile se sumaron con una pancarta dedicada al mexicano, mientras integrantes de ambos equipos observaron parte del reconocimiento.

El acto se realizó antes del encuentro amistoso entre México y Chile y estuvo enfocado en recordar la trayectoria internacional de Memo Ochoa con el combinado nacional.

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