Pese a suspensiones de vuelos, Aeropuerto de Tulum asegura que opera con normalidad

Rutas a Tulum operan con normalidad: Aeropuerto. Foto: Cuartoscuro

La administración del Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” respondió a los reportes sobre suspensiones de rutas aéreas y cancelaciones de vuelos que han rodeado al destino turístico durante las últimas semanas, asegurando que la terminal continúa operando con normalidad.

A través de un comunicado, el Grupo Aeroportuario señaló que la suspensión temporal de operaciones de Aeroméxico responde a decisiones comerciales relacionadas con la temporada baja turística y no a una interrupción generalizada de las actividades del aeropuerto.

Atribuyen suspensión a estrategia comercial

De acuerdo con la terminal aérea, la salida temporal de Aeroméxico forma parte de los ajustes que las aerolíneas suelen realizar durante periodos de menor demanda.

El posicionamiento ocurre después de que la suspensión de rutas y la reciente decisión de Volaris de dejar de operar desde la terminal en 2027 alimentaran el debate sobre la situación que atraviesa Tulum, un destino que en meses recientes ha mostrado señales de desaceleración en indicadores como la llegada de turistas y la ocupación hotelera.

Aerolíneas internacionales mantienen operaciones

El aeropuerto sostuvo que otras compañías continúan operando regularmente desde Tulum.

Entre ellas mencionó a:

Delta Air Lines

United Airlines

American Airlines

La administración destacó que estas aerolíneas proyectan incrementar sus operaciones internacionales durante la próxima temporada alta, comprendida entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Según sus estimaciones, las operaciones internacionales pasarían de 552 a mil 064 vuelos, lo que representaría un crecimiento cercano al 93%.

Esperan regreso de aerolíneas canadienses

El Grupo Aeroportuario también informó que, a partir del 24 de octubre, tres aerolíneas canadienses retomarán operaciones hacia el Caribe mexicano.

Se trata de:

Air Canada

WestJet

Air Transat

La expectativa de la terminal es que estas compañías sumen más de 710 operaciones internacionales entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

Indicadores muestran una menor actividad turística

La respuesta del aeropuerto llega en medio de un debate cada vez más amplio sobre el desempeño turístico de Tulum.

Como documentó Uno TV en días recientes, cifras de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo muestran una disminución en la llegada de visitantes, una caída en la ocupación hotelera y una reducción en las visitas a la zona arqueológica.

A ello se han sumado críticas recurrentes sobre el costo de los servicios turísticos, tarifas de taxis, acceso a playas y problemas de infraestructura, factores que especialistas, empresarios e influencers han señalado como parte de la pérdida de atractivo del destino.

Pese a este escenario, el Aeropuerto Internacional de Tulum aseguró que mantiene sus operaciones sin afectaciones y reiteró su compromiso con la conectividad aérea y el desarrollo económico de la región, insistiendo en que la próxima temporada alta podría representar un repunte en la llegada de vuelos internacionales.

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