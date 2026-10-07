Denuncian robos en gym de la Miguel Hidalgo; así saquean las pertenencias

Rompen candados para robar pertenencias. Foto: Uno TV

Usuarios de Go Fitness Polanco, ubicado en Mariano Escobedo 151, colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, denuncian robos dentro de las instalaciones y señalan que desconocidos han forzado los candados de los casilleros para sacar dinero y otras pertenencias.

Los casilleros se encuentran dentro de los baños del gimnasio, una ubicación que, de acuerdo con los usuarios afectados, sería aprovechada por los responsables para abrirlos y sustraer objetos personales mientras los clientes realizan sus actividades.

Rompen candados de casilleros para robar

Una de las víctimas relató que encontró su cartera afuera del casillero después de que éste fuera abierto.

“A mí me sacaron dos mil pesos, y la cartera me la dejaron afuera del casillero”, contó.

Al cuestionarla sobre la respuesta que recibió por parte de la administración del gimnasio, explicó que únicamente le dijeron que lamentaban lo ocurrido.

—¿Y qué te dijo la gerencia?

“Lo sentimos mucho, nunca nos había pasado, y nada más”.

La víctima aseguró que tampoco recibió apoyo por parte del establecimiento.

—¿No te apoyaron o sí te apoyaron?

“No, no me apoyaron en nada”.

Usuarios señalan falta de apoyo del gimnasio

De acuerdo con los testimonios recabados, los afectados aseguran que la gerencia no se hace responsable por los robos ocurridos dentro de las instalaciones.

Incluso, algunos usuarios señalan que después de quedarse sin dinero por el robo enfrentaron problemas para pagar el estacionamiento.

Según los afectados, el personal únicamente les proporciona una dirección de correo electrónico para presentar una queja, sin ofrecer una solución adicional en el momento.

El encargado en turno también reconoció que no sería la primera ocasión en que ocurre un robo dentro del gimnasio. Incluso, relató que él mismo fue víctima de un hurto, pues le sustrajeron un reloj en las instalaciones.

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