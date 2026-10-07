Santa Cruz Xoxocotlán: donde los muertos regresan a casa entre flores, velas y memoria

Velada de Fieles Difuntos mantiene viva una tradición de Xoxocotlán

Cada noche del 31 de octubre, Santa Cruz Xoxocotlán, en los Valles Centrales de Oaxaca, recibe la tradicional Velada de los Fieles Difuntos, una celebración en la que familias se reúnen en los panteones para recordar y recibir a quienes ya murieron.

Con flores de cempasúchil, copal, velas, alimentos, rezos y música, habitantes y visitantes nacionales y extranjeros recorren los cementerios que forman la Ruta del Mictlán. Durante varias horas, las familias permanecen junto a las tumbas de sus seres queridos.

Velada de Fieles Difuntos mantiene viva una tradición de Xoxocotlán

Uno de los principales rasgos de la Velada de los Fieles Difuntos es la convivencia familiar alrededor de las sepulturas. Los panteones se transforman durante la noche con flores, veladoras y alimentos colocados en memoria de quienes fallecieron.

Las familias limpian y adornan las tumbas, llevan ofrendas y permanecen reunidas. En algunos casos, la velada se extiende hasta el amanecer.

Entre los cementerios que forman parte de esta tradición se encuentran:

San Sebastián Mártir

Panteón Mictlancihuatl

Panteón Municipal No. 3, en la zona de Monte Albán

Estos espacios son testimonio de distintas etapas de la historia de Xoxocotlán y de la forma en que sus habitantes han mantenido su relación con los difuntos.

¿Cuál es el origen de la Velada de Xoxocotlán?

La tradición tiene raíces en la antigua cosmovisión zapoteca, que también tuvo un profundo significado en Monte Albán. Dentro de esta visión, los ancestros ocupaban un lugar fundamental como intermediarios entre los vivos, los dioses y los seres sobrenaturales.

Las ofrendas se realizaban originalmente en espacios domésticos y posteriormente quedaron vinculadas también con los panteones.

Después de la llegada de los españoles, estas prácticas incorporaron elementos de la tradición católica. De este encuentro surgió un sincretismo cultural que actualmente puede observarse en los altares, las ofrendas y los rezos que acompañan a las familias durante la velada.

Flores, velas y memoria en los panteones de Xoxocotlán

Durante la celebración, los panteones se convierten en espacios de reunión. La luz de las velas y las flores de cempasúchil acompañan a las familias mientras recuerdan a sus seres queridos.

La Velada en Xoxocotlán y las festividades de los Fieles Difuntos forman parte de una expresión comunitaria en la que la muerte no representa el olvido, sino una oportunidad para reencontrarse simbólicamente con quienes permanecen en la memoria familiar.

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