Messi dice adiós a la Selección Argentina: “me toca vivir el día más triste de mi carrera”

Messi compartió unas palabras con la afición en el Estadio Monumental. Foto: AFP

Lionel Messi se despidió de la Selección de Argentina y la afición con un emotivo discurso luego del juego contra Benín en el Estadio Monumental.

Luego del último juego de la “pulga” con la Selección Albiceleste, Messi tomó el micrófono para despedirse de sus compañeros y de los aficionados que lo acompañaron durante más de 20 años.

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Obviamente, lo primero que pienso es mi viejo”, comenzó el capitán argentino, quien recordó el orgullo que significó para él defender la camiseta de su país durante más de dos décadas con el apoyo de su padre.

“No me queda más que agradecer, como lo dije en la caminata de despedida. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante estos más de 20 años”, señaló.

No, gracias a TI Leo pic.twitter.com/FO4XxrqeIC — Jeff (@JeffFcb14) October 7, 2026

Messi reconoció que dejar de jugar con Argentina será difícil, aunque consideró que llegó el momento de cerrar esta etapa.

“Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. El último Mundial ya fue demasiado todo lo que me tocó vivir”, expresó.

El futbolista también recordó el camino que recorrió junto a sus compañeros y los títulos que consiguió con la Selección Argentina.

“Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, que me hicieron ser campeón del mundo, campeón de América, Finalissima y todo lo que jugamos”, dijo.

También tuvo palabras para los aficionados argentinos, a quienes agradeció por acompañarlo en los distintos momentos de su carrera.

“Siempre recibí un cariño enorme de todos, desde el inicio hasta el final. Y nada, soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir”, afirmó.

Los momentos más emocionantes de Messi

Uno de los momentos que recordó con mayor emoción fue el regreso de la Selección a Argentina después de conquistar el Mundial de Catar 2022.

“En este lugar me tocó vivir uno de los momentos más felices de mi carrera, que fue cuando jugamos el primer partido después del Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más, fue lo más lindo que me pasó, fue hermoso”, recordó.

Sobre el cierre de su discurso, Messi reconoció que se trataba de uno de los días más difíciles de su carrera.

“Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que le digo adiós a la Selección, adiós a todos ustedes. Los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección”, expresó.

Sin embargo, aseguró que continuará acompañando al equipo desde otro lugar y pidió mantener la unión que, según dijo, permitió alcanzar los títulos de los últimos años.

“Cuando nosotros nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa”, señaló.

Antes de despedirse, Messi habló de su vínculo con su país y con los aficionados que lo acompañaron durante su trayectoria.

“Solo quiero decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido yo, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero”. Lionel Messi

La marca de Messi

El jugador de 39 años concluyó un ciclo inolvidable en Argentina que duró 21 años, con 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias, todas marcas convertidas en récords absolutos con la camiseta celeste y blanca.

En su histórica etapa con Argentina, obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y después sumó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

Subcampeón mundial en Brasil 2014 y Norteamérica 2026, hace apenas dos meses y medio.

Los miles de aficionados que acompañaron al Diez lo ovacionaron de principio a fin en una despedida emotiva y digna del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

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