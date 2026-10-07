Gobierno de Jalisco reconoce crisis y anuncia medidas para combatir mala calidad del agua

Gobierno de Jalisco contra la mala calidad del agua. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Jalisco reconoció una crisis por la mala calidad del agua potable que llega a distintos hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y anunció medidas para atender el problema en el corto, mediano y largo plazo.

El gobernador Pablo Lemus señaló que el problema actual ya no se concentra en el abasto, sino en las condiciones del agua que reciben las familias, por lo que se tomarán medidas para mejorar su calidad. Además, el gobierno de Jalisco atribuye a la mala calidad del agua por el antiguo sistema de abastecimiento.

“Como sabemos, hoy el problema ya no es el abasto de agua, sino la calidad con la que llega a los hogares”.

Lemus explicó que durante años no se realizaron las inversiones necesarias para mantener actualizada la infraestructura encargada de la potabilización del agua. Ante esta situación, el Gobierno estatal, el SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y los municipios de la ZMG analizan acciones para evitar que el problema se repita.

La ciudad está viviendo una crisis de agua potable como nunca antes. Este es el tema que hoy preocupa y molesta a miles de familias en la ciudad. Y tienen toda la razón. No hemos negado esa realidad, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados.



Sostuve una reunión con las… pic.twitter.com/L6gUvY2lFW — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 6, 2026

La principal causa de la mala calidad del agua sería el antiguo sistema de abastecimiento

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, una de las principales causas del deterioro en la calidad del agua se encuentra en el antiguo sistema de abastecimiento que transporta agua desde el lago de Chapala.

En el canal de Las Pintas se han detectado diversas descargas irregulares que llegan hasta la presa de Las Pintas. El Gobierno estatal señaló que durante meses se han realizado trabajos para eliminar esas descargas y conducir el agua hacia la planta de tratamiento de El Ahogado mediante los colectores existentes.

Sin embargo, los especialistas recomendaron dejar de utilizar la presa de Las Pintas y el antiguo sistema de Chapala para abastecer a la ciudad.

Actualmente, este sistema aporta hasta 2.5 metros cúbicos por segundo, pero también contribuye al deterioro de la calidad del agua que llega a los hogares desde la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Ante este escenario, Lemus señaló que se trata de una decisión que tendrá consecuencias en el suministro, pero que busca priorizar la calidad del agua.

“Es una decisión difícil, pero responsable. Significa que durante los próximos meses tendremos menos agua para distribuir, pero será agua de mejor calidad”. Pablo Lemus

El SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y los municipios deberán implementar medidas para reducir las afectaciones al suministro.

¿Cuánto tiempo podría durar el esquema de rotación del servicio?

El Gobierno de Jalisco estima que el esquema de rotación del servicio podría mantenerse durante aproximadamente seis meses en una primera etapa, mientras concluyen las obras del acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

Con estos trabajos se busca dejar de utilizar el agua de la presa de Las Pintas cuando no cumpla con los estándares de calidad. De manera paralela, se realizarán trabajos de saneamiento tanto en la presa como en el canal que la abastece.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para atender la problemática en el corto plazo, mientras avanzan los proyectos estructurales para resolverla a mediano y largo plazo.

Lemus anuncia construcción de acueducto como solución a largo plazo

Pablo Lemus anunció que presentará ante el Congreso de Jalisco una iniciativa para establecer el esquema financiero que permita construir un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. El proyecto, cuya construcción tomaría aproximadamente dos años, busca mejorar la calidad del agua que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara y reducir la extracción del lago de Chapala.

“El nuevo acueducto, cuya construcción tomará aproximadamente dos años, permitirá mejorar la calidad del agua que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara, extraer menos agua del lago de Chapala y generar ahorros en el consumo de energía eléctrica”.

De acuerdo con el Gobierno estatal, el proyecto cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Agua.

También se contempla concluir las obras necesarias para que el sistema de El Zapotillo, en la cuenca del Río Verde, opere a su capacidad prevista. Actualmente, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de Jalisco, funciona al 45%.

Lemus señaló que acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum que las obras pendientes de este sistema serán ejecutadas y financiadas por el Gobierno Federal. El gobernador aseguró que las medidas anunciadas no implicarán un aumento en las tarifas del SIAPA, ni la privatización del servicio o la contratación de deuda pública.

SIAPA reforzó anteriormente acciones por mal olor y color del agua

El SIAPA informó que detectó problemas de olor y color en el agua que llega a distintas zonas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que reforzó los trabajos en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y en las líneas de distribución.

El organismo explicó que durante los últimos días se detectó agua con estas características procedente de la presa de Las Pintas a través del llamado Sistema Antiguo. Ante los reportes de usuarios afectados, el SIAPA implementó acciones para mejorar la calidad del líquido y reducir las afectaciones en los domicilios.

Como parte del Plan Emergente, también se intensificó el proceso de lavado de clarificadores en la Planta Potabilizadora de Miravalle. El organismo explicó que incrementar la frecuencia de estas labores permite optimizar el funcionamiento de los equipos al eliminar el azolve acumulado debido a la calidad del agua que llega a la planta.

Como parte del Plan Emergente para mejorar la calidad del agua, se intensificó el proceso de lavado de clarificadores en la planta Potabilizadora de Miravalle.



Incrementar la frecuencia en estas acciones permite optimizar el funcionamiento de los equipos al eliminar el azolve… pic.twitter.com/6eoXljGgTR — Siapagdl (@siapagdl) October 6, 2026

Gobierno de Jalisco asegura que no escatimará esfuerzos

El gobernador informó que la mesa de trabajo integrada por autoridades estatales y municipales sesionará de manera permanente para dar seguimiento a las acciones y atender cualquier eventualidad relacionada con la calidad del agua.

Lemus afirmó que el problema se encuentra entre las prioridades de su administración.

“No existe un tema más importante para nosotros en este momento y no vamos a escatimar esfuerzos ni a descansar hasta resolver de manera definitiva la problemática del agua”.

El Gobierno estatal también hizo un llamado a la ciudadanía para realizar un uso responsable del agua mientras se implementan las medidas anunciadas.

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