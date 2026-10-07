Américo Villarreal inicia quinto año entre gobernadores mejor evaluados

Américo Villarreal inicia quinto año en séptimo lugar nacional. Foto: Uno TV

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inicia el quinto año de su administración en la séptima posición nacional de una medición de percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos estatales correspondiente a octubre de 2026.

El ejercicio fue elaborado por CE Research para Campaigns & Elections México y corresponde a la edición número 79 de esta medición nacional.

Américo Villarreal ocupa séptima posición en medición nacional

El resultado se da a conocer al inicio del quinto año de gobierno de Villarreal Anaya, después de que el mandatario recorrió los 43 municipios de Tamaulipas y presentó un balance de los primeros cuatro años de su administración.

La posición obtenida coloca al gobernador tamaulipeco entre los mandatarios estatales mejor evaluados en esta medición de percepción ciudadana.

El dato también coincide con el comienzo de una nueva etapa de la administración estatal, en la que se plantea dar continuidad a proyectos y atender los pendientes identificados durante los primeros cuatro años de gobierno.

Días antes, Villarreal Anaya encabezó el encuentro “Cuatro años transformando Tamaulipas”, en el que realizó un balance de las acciones desarrolladas durante su gestión y planteó los principales retos para el siguiente periodo.

Américo Villarreal inicia quinto año en séptimo lugar nacional. Foto: Uno TV

Gobernador recorrió los 43 municipios de Tamaulipas

Como parte de las actividades previas al inicio de su quinto año de gobierno, Américo Villarreal realizó una ruta por los 43 municipios de Tamaulipas. Durante estos recorridos, el mandatario revisó avances de proyectos, escuchó necesidades de las comunidades y dio seguimiento a distintas acciones de la administración estatal.

Entre los temas que el gobierno de Tamaulipas ha colocado como prioridades durante los primeros cuatro años se encuentran:

Seguridad

Salud

Bienestar

Infraestructura

Inversión

Desarrollo regional

En este periodo, Villarreal Anaya también ha señalado al humanismo mexicano como uno de los referentes de su administración y ha planteado que las políticas públicas deben tener como centro el bienestar de la población.

Seguridad e infraestructura, entre los temas de la administración

En materia de seguridad, el gobierno estatal ha señalado una estrategia basada en la coordinación institucional, el uso de inteligencia, el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de derecho. El gobernador ha resumido esta línea de trabajo bajo la premisa “la paz es el camino”, utilizada como uno de los ejes de su administración.

La coordinación con el Gobierno de México también ha formado parte de las acciones relacionadas con proyectos de infraestructura, agua, salud, conectividad y desarrollo económico en Tamaulipas. Con el inicio del quinto año de gobierno, la administración estatal plantea una etapa de continuidad de los proyectos impulsados durante el primer periodo, además de atender los pendientes que permanecen en el estado.

De esta manera, la posición obtenida por Américo Villarreal en la medición de octubre de 2026 ocurre en el arranque de una etapa que tendrá como referencia el cierre de su administración en 2027.

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