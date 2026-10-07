“Será Viral”: ¿Las redes están alimentando la violencia en las escuelas?

Los ataques registrados recientemente en escuelas de México volvieron a poner bajo la lupa la violencia entre jóvenes, el acoso escolar y el contenido que circula en redes sociales.

Tras el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, el Gobierno de México anunció un grupo de trabajo que prepara un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia.

La propuesta también busca reforzar el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería y foros para identificar amenazas o posibles llamados a cometer actos violentos.

La medida abre el debate sobre qué tanto puede influir el contenido violento en la conducta de los jóvenes y si retirar publicaciones puede ayudar a prevenir ataques o si también se necesita intervenir desde la familia, la escuela y la salud mental.

Para analizar el tema, Carla Rivadeneiyra Serrano, psicóloga y psicoterapeuta, y Manuel Balcázar Villarreal, especialista en seguridad nacional, abordan la magnitud de la violencia en las escuelas y los factores que pueden intervenir en este tipo de hechos.

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