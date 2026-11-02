Dólar cotiza en 18.79 pesos este lunes 2 de noviembre de 2026

Tipo de cambio este lunes. Foto: UnoTV.

El precio del dólar este lunes 2 de noviembre de 2026 se cotizó en 18.79 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 2 de noviembre de 2026?

El Banco de México informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.7962 M.N. (dieciocho pesos con setecientos mil novecientos sesenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los Estados Unidos.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará durante el día en que se haga el pago, conforme a la cotización de cada divisa contra el dólar de los EE. UU. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el valor publicado por el Banco de México hasta el viernes 30 de octubre.

Dólar equivale a 18.7962 pesos



equivale a 18.7962 pesos Euro equivale a 21.0423 pesos



equivale a 21.0423 pesos Yen japonés equivale a 0.1197 pesos



equivale a 0.1197 pesos Libra esterlina equivale a 25.2386 pesos



equivale a 25.2386 pesos Yuan chino equivale a 2.8262 pesos

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