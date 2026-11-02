Irán plantea reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si EE. UU. acepta sus condiciones

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico en el conflicto. Foto: AFP

Irán afirmó que analiza un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días, siempre que Estados Unidos acepte sus exigencias. La propuesta fue presentada este lunes por el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, quien señaló que el intercambio de mensajes entre ambos gobiernos continúa a través de mediadores.

El anuncio ocurre en medio de las tensiones entre Teherán y Washington por el control de esta ruta marítima estratégica para el transporte de hidrocarburos. El estrecho permanece bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y ha sido escenario de ataques contra embarcaciones.

¿Qué condiciones exige Irán para reabrir el estrecho de Ormuz?

Baqai explicó que la reapertura en dos días sería posible si Estados Unidos responde a las demandas iraníes. Entre las principales condiciones se encuentran:

Establecer un alto el fuego regional.

Descongelar los activos iraníes en el extranjero.

Levantar las sanciones contra el sector petrolero de Irán.

Poner fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

El portavoz sostuvo que, si Washington acepta las peticiones, se podría recuperar la seguridad en el estrecho y reanudar las negociaciones en un periodo breve. También aclaró que las conversaciones continúan mediante intermediarios y que cualquier avance depende de la respuesta estadounidense.

Irán modifica su propuesta para abrir la ruta marítima

La nueva propuesta reduce el plazo planteado anteriormente. En septiembre, Irán había presentado, a través de Catar, un plan para reabrir el estrecho seis días después de que Estados Unidos respondiera a sus demandas.

Las mismas condiciones ya estaban incluidas en un protocolo de acuerdo de junio, alcanzado después de un primer alto el fuego que entró en vigor en abril. Sin embargo, ese cese de hostilidades se rompió durante el verano boreal y los ataques se reanudaron.

El domingo, el canciller iraní, Abás Araqchi, agregó otras exigencias durante una entrevista con Al Jazeera. Entre ellas mencionó que Washington acepte un nuevo itinerario acordado entre Irán y Omán para el tránsito de embarcaciones, así como una reducción de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio.

Teherán advierte que responderá ante nuevos ataques

Aunque el frente militar se ha calmado desde septiembre, Estados Unidos e Israel han amenazado con reanudar los ataques contra Irán. Ante ese escenario, Baqai advirtió que cualquier nueva agresión tendrá una respuesta iraní “potente, inmediata y global”.

Por ahora, la posible reapertura del estrecho de Ormuz está condicionada a que Washington acepte las demandas de Teherán. Los intercambios diplomáticos continúan, pero no se ha anunciado un acuerdo definitivo.

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