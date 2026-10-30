Dólar cotiza en 18.81 pesos este viernes 30 de octubre de 2026

Valor del peso ante el dólar y otras monedas. Foto: Shutterstock

El precio del dólar este viernes 30 de octubre de 2026 se cotizó en 18.81 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 30 de octubre de 2026?

El Banco de México informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.8148 M.N. (dieciocho pesos con ocho mil ciento cuarenta y ocho diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los Estados Unidos.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará durante el día en que se haga el pago, conforme a la cotización de cada divisa contra el dólar de los EE. UU. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el valor publicado por el Banco de México hasta el jueves 29 de octubre.

Dólar equivale a 18.8148 pesos



equivale a 18.8148 pesos Euro equivale a 20.9635 pesos



equivale a 20.9635 pesos Yen japonés equivale a 0.1191 pesos



equivale a 0.1191 pesos Libra esterlina equivale a 25.0641 pesos



equivale a 25.0641 pesos Yuan chino equivale a 2.8255 pesos

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