Canadá y EE. UU. retoman negociaciones comerciales tras meses de tensión

Carney y Trump. Fotos: AFP

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica que ambos gobiernos calificaron como positiva, en medio de los esfuerzos para reactivar las negociaciones comerciales entre los dos países.

El acercamiento ocurre después de que la mesa de diálogo se rompiera en agosto pasado, lo que derivó en la imposición de aranceles cruzados. Ahora, los gobiernos buscan establecer las bases de un acuerdo que beneficie a ambas economías, aunque todavía existen diferencias importantes por resolver.

Canadá y Estados Unidos buscan un nuevo acuerdo comercial

A través de sus redes sociales, Carney describió la conversación de este domingo como “buena” y “constructiva”. Explicó que el contacto permitió avanzar sobre las líneas generales de las conversaciones recientes.

Good conversation with President @realDonaldTrump on the future of Canada-U.S. trade.



This builds on our recent constructive discussions on the outlines of a mutually beneficial trade deal that would create jobs for our workers, boost affordability for families, and fully… — Mark Carney (@MarkJCarney) November 1, 2026

El objetivo, señaló, es alcanzar un tratado que genere empleos, reduzca el costo de vida de las familias y respete las lenguas, la cultura y la soberanía de Canadá. A su vez, adelantó que los equipos de negociación de ambos gobiernos trabajarán durante las próximas semanas para intentar concretar un resultado satisfactorio.

Por su parte, Trump afirmó que existe “el concepto de un acuerdo” que sería excelente para los agricultores y Estados Unidos, y que también resultaría favorable para Canadá. La Casa Blanca respaldó la continuidad de las conversaciones para alcanzar un pacto que ofrezca resultados a la población estadounidense.

Aranceles al acero, aluminio y automóviles siguen pendientes

Pese al acercamiento, las negociaciones todavía enfrentan obstáculos. Fuentes del Gobierno canadiense señalaron que siguen sin resolverse diferencias relacionadas con el sector automotriz y los aranceles al acero y al aluminio.

Además, el mes pasado las autoridades canadienses descartaron que se concretara un acuerdo de manera inmediata, antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, programadas para este martes 3 de noviembre.

Por ahora, el diálogo entre Carney y Trump abre una nueva etapa de conversaciones, pero el resultado dependerá de los acuerdos que alcancen sus equipos en las próximas semanas.