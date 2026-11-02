¡Hasta -5 grados! Se prevé un lunes frío y con lluvias en 23 estados

Frío en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 23 estados de México para este lunes 2 de noviembre, las cuales alcanzarán puntuales intensas en Baja California.

El frente frío 4, junto a una vaguada en niveles medios y canales de baja presión, provocarán las precipitaciones de este lunes, así como temperaturas mínimas de -5 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 2 de noviembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Baja California

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Baja California Sur

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Nayarit

Estado de México

Puebla

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 2 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 50 a 70 km/h : Sonora y Chihuahua

: Sonora y Chihuahua Vientos de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León y Oaxaca

: Coahuila, Nuevo León y Oaxaca Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas. Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Nayarit, Jalisco y Colima.

: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas. Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Nayarit, Jalisco y Colima. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Golfo de Tehuantepec

Golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas.

Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias aisladas, las cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y sin lluvias. Temperatura mínima de 11 a 13 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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