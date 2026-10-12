EE. UU. aceptó algunas de las 7 condiciones para negociar: Irán, agrega que su respuesta fue “inadecuada”

Foto: Reuters

El líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, aseguró este domingo que Estados Unidos ya aceptó algunas de las siete condiciones planteadas por Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz, pero que en conjunto su respuesta ha sido “inadecuada”.

“Estados Unidos accedió a algunas de las siete condiciones de Irán, pero consideramos que su respuesta es inadecuada”, apuntó Rezai en un mensaje publicado en redes sociales. El responsable iraní advirtió que “la diplomacia iraní cambió y no habrá una vuelta al ‘statu quo ante'”.

“Trump, engañado por la fantasía de conquistar Irán, lanzó una de las guerras más estúpidas de la historia humana tras ser embaucado por (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu“, añadió.

Rezai considera que Estados Unidos “fracasó en su intento de reabrir Ormuz y recurre al contrabando”. “Las fuerzas militares estadounidenses jamás habían caído tan bajo”, planteó en redes sociales.

Este mismo domingo, la televisión pública iraní Press TV publicó una entrevista con Rezai en la que recordó que “no habrá negociación a menos que se acepten las siete condiciones” planteadas. “Los estadounidenses ya nos respondieron. En su respuesta aceptan algunas de nuestras condiciones, mientras que la situación de otras sigue siendo poco clara y existen ambigüedades“, argumentó.

En caso de que se reanuden las hostilidades, Rezai advirtió de ataques contra “nuevos objetivos” y mencionó en particular “activos de elevado valor” en Emiratos Árabes Unidos y alrededor del estrecho de Ormuz. Los cables de internet, centros de datos, instalaciones de inteligencia artificial y otros objetivos ubicados en la región “serán destruidos”, advirtió.

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