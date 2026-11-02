Entre protestas y celebraciones: las movilizaciones que pueden complicar el tránsito en la CDMX este 2 de noviembre

La movilidad en la Ciudad de México podría registrar complicaciones este lunes 2 de noviembre debido a movilizaciones sociales, concentraciones y actividades culturales relacionadas con las celebraciones del Día de Muertos.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones compartida por las autoridades capitalinas, las actividades se desarrollarán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

En total, están previstas:

5 concentraciones

2 rodadas ciclistas

10 eventos de esparcimiento

18 plantones

Foto: UnoTV.

Entre las principales zonas que podrían presentar complicaciones se encuentran el primer cuadro de la ciudad, las inmediaciones de Bellas Artes, avenida México-Coyoacán, Polanco y algunas vialidades de Tláhuac.

Marchas y concentraciones programadas para este lunes

Estas son las movilizaciones contempladas en la agenda:

07:00 horas | Mujeres y La Sexta

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Explanada del Palacio de Bellas Artes, en el cruce de avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro.

Explanada del Palacio de Bellas Artes, en el cruce de avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro. Motivo: Realizarán la jornada político-cultural denominada “Mictlán Rebelde 2026”, con el propósito de rendir homenaje a sus muertos y muertas, así como a quienes perdieron la vida en luchas sociales y populares.

Realizarán la jornada político-cultural denominada “Mictlán Rebelde 2026”, con el propósito de rendir homenaje a sus muertos y muertas, así como a quienes perdieron la vida en luchas sociales y populares. Actividades: Expresiones culturales y artísticas para reivindicar su memoria y legado.

Expresiones culturales y artísticas para reivindicar su memoria y legado. Aforo estimado: 60 personas.

10:00 horas | Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), avenida México-Coyoacán número 343, colonia Xoco.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), avenida México-Coyoacán número 343, colonia Xoco. Motivo: Instalarán una ofrenda monumental en memoria de sus muertos y muertas.

Instalarán una ofrenda monumental en memoria de sus muertos y muertas. Demanda: Exigir la reconstrucción integral de los pueblos y el cese de las agresiones contra comunidades zapatistas. También expresarán su respaldo a la iniciativa “Gira por la Vida y el Abrazo Zapatista a las Familias Buscadoras”.

Exigir la reconstrucción integral de los pueblos y el cese de las agresiones contra comunidades zapatistas. También expresarán su respaldo a la iniciativa “Gira por la Vida y el Abrazo Zapatista a las Familias Buscadoras”. Aforo estimado: 60 personas.

12:00 horas | Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Modalidad: Jornada itinerante con tres puntos de actividad: Primer punto: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc. Segundo punto: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. Tercer punto: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Jornada itinerante con tres puntos de actividad: Motivo: Recolección de firmas y difusión de los derechos cannábicos, además de talleres de reducción de riesgos y daños.

Recolección de firmas y difusión de los derechos cannábicos, además de talleres de reducción de riesgos y daños. Aforo estimado: 45 personas.

Al tratarse de una actividad itinerante, se recomienda prestar atención a la circulación en los cruces señalados y sus inmediaciones.

Durante el día | Violencia Feminicida México

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Corredor Ángela Peralta, sobre avenida Juárez, colonia Centro.

Corredor Ángela Peralta, sobre avenida Juárez, colonia Centro. Motivo: Colocarán una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en México, en el marco de las actividades por el Día de Muertos.

Colocarán una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en México, en el marco de las actividades por el Día de Muertos. Demanda: Exigir justicia para las víctimas y visibilizar la violencia económica.

Exigir justicia para las víctimas y visibilizar la violencia económica. Aforo estimado: 35 personas.

17:00 horas | Movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende”

Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Lugar: Secretaría de Salud, avenida Homero número 213, colonia Polanco.

Secretaría de Salud, avenida Homero número 213, colonia Polanco. Motivo: Realizarán una protesta en favor del derecho a decidir sobre el final de la vida y en respaldo a la denominada “Ley Trasciende”.

Realizarán una protesta en favor del derecho a decidir sobre el final de la vida y en respaldo a la denominada “Ley Trasciende”. Demanda: Reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte digna y sin sufrimiento innecesario, así como el acompañamiento médico, ético y humano a pacientes y familiares.

Reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte digna y sin sufrimiento innecesario, así como el acompañamiento médico, ético y humano a pacientes y familiares. Aforo estimado: 50 personas.

La organización no descarta afectaciones a la circulación durante el desarrollo de sus actividades.

Rodadas ciclistas previstas

Además de las concentraciones sociales, la agenda contempla dos recorridos ciclistas que podrían generar afectaciones en las vialidades por donde transiten.

05:00 horas | Roma Cycling Punto de reunión: Parque México, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Atlixco, Puebla. Aforo estimado: 25 ciclistas.

19:40 horas | Ollin Bike Punto de reunión: Calzada Ermita Iztapalapa número 828 y avenida Tláhuac, colonia Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa. Destino: San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac. Aforo estimado: 30 ciclistas.



Se recomienda a los automovilistas mantener precaución al circular cerca de los puntos de salida y sobre las vialidades que conectan con los destinos de ambas rodadas.

Actividades culturales por el Día de Muertos que también podrían generar tránsito

La agenda de esparcimiento de la Ciudad de México contempla diferentes actividades culturales y recreativas que permanecerán abiertas durante este lunes. Algunas de ellas tienen una afluencia estimada de miles de visitantes.

Entre las más importantes destacan:

Ofrenda Monumental del Zócalo capitalino: permanecerá del 29 de octubre al 8 de noviembre. Se estima un aforo de hasta 100 mil personas.

permanecerá del 29 de octubre al 8 de noviembre. Se estima un aforo de hasta 100 mil personas. Festival de Flores de Cempasúchil: en Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. Concluye este 2 de noviembre.

en Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. Concluye este 2 de noviembre. Exhibición de Alebrijes Monumentales: sobre ambas aceras de Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz. Estará disponible hasta el 8 de noviembre, con un aforo estimado de 50 mil personas.

sobre ambas aceras de Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz. Estará disponible hasta el 8 de noviembre, con un aforo estimado de 50 mil personas. Celebraciones de Día de Muertos en Tláhuac: en San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, Santiago Zapotitlán y San Miguel. Se desarrollarán hasta el 3 de noviembre.

en San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, Santiago Zapotitlán y San Miguel. Se desarrollarán hasta el 3 de noviembre. Festividades de Día de Muertos 2026: actividades en las 16 alcaldías, programadas hasta este 2 de noviembre.

actividades en las 16 alcaldías, programadas hasta este 2 de noviembre. Mega Ofrenda Universitaria: en el Museo Universum, dentro de Ciudad Universitaria, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

en el Museo Universum, dentro de Ciudad Universitaria, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac 2026: en el Bosque de Tláhuac, con actividades a partir de las 15:00 horas.

en el Bosque de Tláhuac, con actividades a partir de las 15:00 horas. Festejo del Día de Muertos “Hábitat de Almas 2026”: en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, del 30 de octubre al 2 de noviembre.

en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Esculturas Luminosas Monumentales: sobre Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec. Permanecerán hasta el 8 de noviembre.

Estas actividades podrían incrementar el flujo vehicular y peatonal, particularmente en el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Chapultepec y los pueblos originarios de Tláhuac.

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