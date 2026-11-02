Será un lunes caluroso y sin lluvias en CDMX, de acuerdo con Meteorológico

Zócalo de CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la Ciudad de México no tendrá lluvias para este lunes 2 de noviembre.

Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico, la temperatura aumentará ligeramente, pues se prevén máximas de 28 °C hacia la tarde.

Esta noche en la Ciudad de México, el ambiente estará #cálido a #templado con cielo parcialmente #nublado.#Temperatura actual: 19 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/oWFM8nL2fx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

Calor, vientos y sin lluvias para este lunes 2 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 11 a 13 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 5 a 7 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En el Estado de México se esperan lluvias aisladas.

A su vez, este 2 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones en caso de vientos fuertes:

En caso de vientos fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No subes a lugares altos o expuestos al viento.

Retira objetos del exterior que puedan caer.

Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse.

Aléjate de árboles, cables de luz o bardas.

En caso de vientos fuertes en Ciudad de México, recuerda:



▶️No subir a lugares altos y expuestos al viento

▶️Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer

▶️Apartarse de lugares en visible riesgo de caer

▶️Conducir con precaución#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/eSfPKNhwLx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 1, 2026

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