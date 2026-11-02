Será un lunes caluroso y sin lluvias en CDMX, de acuerdo con Meteorológico
A su vez, se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 50 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la Ciudad de México no tendrá lluvias para este lunes 2 de noviembre.
Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico, la temperatura aumentará ligeramente, pues se prevén máximas de 28 °C hacia la tarde.
Calor, vientos y sin lluvias para este lunes 2 de noviembre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 11 a 13 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 5 a 7 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En el Estado de México se esperan lluvias aisladas.
A su vez, este 2 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.
Recomendaciones en caso de vientos fuertes:
En caso de vientos fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- No subes a lugares altos o expuestos al viento.
- Retira objetos del exterior que puedan caer.
- Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse.
- Aléjate de árboles, cables de luz o bardas.
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