Dos hombres caen a una fosa de 6 metros dentro de un panteón en Milpa Alta; así los rescataron

Panteón. Foto: Cuartoscuro

Dos hombres resultaron lesionados luego de caer a una fosa de aproximadamente seis metros de profundidad, al interior de un panteón ubicado en la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coordinaron los servicios de emergencia y participaron en las maniobras para poner a salvo a las dos personas, quienes fueron localizadas dentro de la excavación.

#TarjetaInformativa | #RESCATE | Oficiales de la #SSC de la Ciudad de México coordinaron los servicios de emergencia para rescatar a dos hombres que resultaron lesionados tras caer a una fosa, en la alcaldía @GobMilpaAlta.



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¿Dónde ocurrió la caída de los dos hombres en Milpa Alta?

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en un panteón situado sobre la avenida 5 de Mayo, en la colonia San Antonio Tecómitl. Los policías recibieron el reporte a través de la frecuencia de radio, donde se alertó sobre la caída de dos personas a una fosa de alrededor de seis metros de profundidad.

Al llegar al lugar, los oficiales solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y coordinaron con personal de Protección Civil para realizar el rescate.

Con ayuda de cuerdas y camillas, los equipos de emergencia lograron sacar de la fosa a los dos hombres, de 45 y 22 años. Ambos presentaban lesiones tras la caída y recibieron atención médica.

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