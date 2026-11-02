Estalla camión con explosivos en Colombia; deja al menos 4 muertos y varios heridos

Camión bomba en Colombia. Foto: AFP

Un ataque con explosivos en Planadas, Colombia, dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, además de múltiples heridos. El atentado ocurrió la noche del domingo cerca de una base militar, en el sur del departamento de Tolima, y provocó daños en un hospital y varias viviendas.

La explosión se registró en medio de una escalada de violencia en el país sudamericano, donde grupos armados ilegales mantienen ataques con explosivos y asesinatos en distintas regiones. Las autoridades aún no han identificado a los responsables del atentado.

En redes sociales, videos muestran cómo personas tratan de auxiliar a los más heridos, entre los escombros de edificios que quedaron destruidos:

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. se recomienda discreción.

#ATENCIÓN 🚨atentado con camión bomba deja víctimas y heridos en Planadas, Tolimahttps://t.co/4OnMUA4B4W pic.twitter.com/0So95fynAh — La FM (@lafm) November 2, 2026

A su vez, en redes sociales se han compartido imágenes de algunos edificios destruidos, como es el caso del Hospital Centro de Planadas.

ASÍ QUEDÓ EL HOSPITAL CENTRO DE PLANADAS TRAS LAS EXPLOSIONES



Se conocen nuevas imágenes de las afectaciones que sufrió el Hospital Centro del municipio de Planadas, Tolima, durante los ataques registrados esta noche.



De acuerdo con la información preliminar, las instalaciones pic.twitter.com/JeGl9gBBba — rocio galeano oviedo (@ROCHIGALEANO) November 2, 2026

Explosión en Planadas dañó hospital y viviendas

De acuerdo con el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, un camión cargado con explosivos estalló en los alrededores de una instalación militar. La detonación afectó parte de la infraestructura de un hospital y varias casas. El alcalde también informó que hubo múltiples personas heridas, quienes fueron trasladadas a un colegio de la zona para recibir atención médica.

La gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, confirmó el saldo preliminar de cuatro víctimas mortales, incluida la menor de dos meses.

Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida.



¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta… — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026

Matiz calificó el hecho como un acto criminal y condenó los ataques contra la población civil, los soldados y las familias de la región.

Autoridades no identifican a responsables del atentado

Hueje señaló que, además del camión con explosivos, se observaron drones sobrevolando el casco urbano de Planadas, los cuales son utilizados con mayor frecuencia por grupos armados ilegales en Colombia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué grupo o personas estarían detrás de la explosión.

Por el momento, se atiende a las personas heridas, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo ataque.

#URGENTE 🚨 Presunto ataque con drones se registró a esta hora en el municipio de Planadas, al sur del Tolima; información preliminar señala afectaciones en la infraestructura y varias personas heridas que son trasladadas a centros asistenciales a la espera de un reporte oficial. https://t.co/6uuLPIzGzW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2026

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