“Han quedado claros los plazos hacia una transición democrática”: María Corina Machado en su regreso a Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado habló sobre el proceso para lograr una transición democrática en Venezuela y los posibles plazos para celebrar nuevas elecciones presidenciales, luego de su regreso al país.

Durante una conferencia en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, se refirió a la propuesta de tres fases impulsada por Estados Unidos y a la ruta planteada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para avanzar hacia un cambio político.

María Corina Machado habla de elecciones presidenciales en 2027

Machado aseguró que los plazos para una transición democrática comienzan a quedar más claros y señaló que la propuesta contempla la realización de elecciones presidenciales en 2027.

Y después de unas cuantas horas han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado Marco Rubio ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en 2027.

La dirigente opositora también reconoció que su movimiento no forma parte de la mesa de diálogo nacional, pero consideró importante avanzar en cambios dentro de las instituciones venezolanas. Entre ellos, mencionó la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de un Consejo Nacional Electoral (CNE), de manera simultánea.

Lo que estamos muy interesados en que tenga éxito y que cumpla su cometido. Designar un CNE, designar un nuevo CNE, cumpliendo todos los requisitos que establece la Constitución y fijar la fecha de elecciones presidenciales.

Machado pidió que la renovación del organismo electoral cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y permita fijar una fecha para los comicios presidenciales.

Durante la conferencia, la opositora también fue cuestionada sobre los acuerdos petroleros entre Navet y Venezuela. Al respecto, señaló que el convenio no cumple con los niveles de transparencia que, desde su perspectiva, exige la sociedad venezolana. Sin embargo, aseguró que los contratos que hayan sido firmados legalmente serán respetados.

¿Qué propone Machado si llega a Miraflores?

La dirigente opositora también sostuvo que, mientras la izquierda permanezca en el poder, los problemas esenciales de Venezuela no tendrán solución. Además, al hablar de los posibles cambios políticos si llega a la Presidencia, planteó la posibilidad de eliminar la reelección indefinida.

Por ahora, Machado puso el énfasis en la renovación de las instituciones electorales y judiciales, así como en el establecimiento de plazos para concretar una transición democrática.

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