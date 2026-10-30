CDMX tendrá lluvias y calor este viernes 30 de octubre
Lloverá de forma ligera, según el SMN, este viernes en la capital del país.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 30 de octubre las lluvias continuarán en la Ciudad de México, aunque de forma ligera.
A su vez, se prevén máximas de 27 °C, por lo que será un viernes caluroso hacia la tarde.
Calor, vientos y lluvias para este viernes 30 de octubre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 6 a 8 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se prevén lluvias con intervalos de chubascos.
Asimismo, este 30 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones en caso de lluvias:
En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas
- Evita zonas lodosas o inundadas
- Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen
- Evita pisar cables de electricad caídos
- En caso de necesitar ayudar, marca al 911
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.