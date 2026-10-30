CDMX tendrá lluvias y calor este viernes 30 de octubre

Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 30 de octubre las lluvias continuarán en la Ciudad de México, aunque de forma ligera.

A su vez, se prevén máximas de 27 °C, por lo que será un viernes caluroso hacia la tarde.

La noche será templada con cielo mayormente nublado. Chubascos y #lluvias ligeras con posible actividad #eléctrica.



Mañana se espera ambiente caluroso, cielo medio nublado con aumento de nublados y lluvias ligeras por la tarde.



🌡️ #Temperatura actual: 20 °C… pic.twitter.com/CtIQCnSWEg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 30, 2026

Calor, vientos y lluvias para este viernes 30 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 6 a 8 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se prevén lluvias con intervalos de chubascos.

Asimismo, este 30 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones en caso de lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas

Evita zonas lodosas o inundadas

Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen

Evita pisar cables de electricad caídos

En caso de necesitar ayudar, marca al 911

Para esta tarde se pronostican #lluvias en la Ciudad de México. Toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en exteriores, en casa o si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/IEWA8lANf7 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2026

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