CDMX tendrá lluvias y calor este viernes 30 de octubre

| 03:39 | Ángel Sánchez | Uno TV

Lloverá de forma ligera, según el SMN, este viernes en la capital del país.
Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 30 de octubre las lluvias continuarán en la Ciudad de México, aunque de forma ligera.

A su vez, se prevén máximas de 27 °C, por lo que será un viernes caluroso hacia la tarde.

Calor, vientos y lluvias para este viernes 30 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 6 a 8 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se prevén lluvias con intervalos de chubascos.

Asimismo, este 30 de octubre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones en caso de lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas
  • Evita zonas lodosas o inundadas
  • Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen
  • Evita pisar cables de electricad caídos
  • En caso de necesitar ayudar, marca al 911

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