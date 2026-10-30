Lidya Cacho encara a Mario Marín; exgobernador de Puebla niega haber ordenado su tortura

La periodista Lydia Cacho. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A casi 21 años de la detención y tortura de Lydia Cacho, la periodista y el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, se confrontaron durante una audiencia pública celebrada este jueves 29 de octubre. El exmandatario negó haber ordenado las agresiones contra la comunicadora, quien reiteró sus acusaciones por los hechos ocurridos en diciembre de 2005.

La audiencia se realizó por videoconferencia: Lydia Cacho participó desde España, mientras que Marín compareció desde el penal federal del Altiplano, donde permanece recluido. La diligencia fue pública a petición de la periodista y permitió el acceso de representantes de medios de comunicación.

Lydia Cacho confronta a Mario Marín por su detención y tortura

Uno de los momentos centrales ocurrió cuando la periodista se dirigió directamente al exgobernador priista y le recordó los años que lleva buscando justicia por las agresiones que denunció.

Tengo 21 años enfrentándolo a usted y a todos los poderosos que defienden y protegen la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas en mi país.

La comunicadora sostuvo que su caso va más allá de las agresiones que sufrió y señaló la presunta participación de funcionarios y personajes influyentes en redes de protección relacionadas con la explotación sexual infantil.

Por su parte, Mario Marín negó haber ordenado su detención o tortura y sostuvo que no existen pruebas suficientes para responsabilizarlo de esos hechos.

¿Qué sigue en el proceso contra Mario Marín?

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo, informó que la resolución se dará a conocer cuando la carga de trabajo lo permita.

Además, el proceso contempla un plazo de 60 días para la emisión de una sentencia. Sin embargo, también permanece pendiente la resolución de un amparo relacionado con las condiciones de salud del exgobernador. La audiencia estaba programada inicialmente para el 20 de octubre, pero fue aplazada por fallas técnicas que impidieron establecer la conexión entre las partes.

El origen del caso Lydia Cacho y Mario Marín

El conflicto se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén, en el que documentó denuncias sobre una presunta red de explotación sexual infantil y sus vínculos con empresarios y personajes políticos. En diciembre de ese año, la periodista fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada por carretera a Puebla, luego de enfrentar una denuncia por difamación.

Durante el traslado, denunció haber sufrido tortura, amenazas y agresiones por parte de los agentes que la custodiaban.

El caso tuvo repercusiones nacionales e internacionales por los señalamientos sobre el presunto uso de instituciones de justicia para perseguir a una periodista.

Ahora, la siguiente etapa dependerá de la resolución judicial y de los plazos establecidos dentro del proceso contra el exmandatario poblano.

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