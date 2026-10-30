Netanyahu encabeza elecciones en Israel, pero pierde mayoría en el Parlamento

Netanyahu. Foto: AFP

El bloque del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ganó las elecciones legislativas, pero no consiguió los escaños necesarios para mantener el control del Parlamento. Los resultados definitivos le dieron 53 de las 120 bancas de la Knéset, por lo que ahora deberá enfrentar negociaciones para intentar formar gobierno.

El partido Likud, encabezado por Netanyahu, fue el más votado, con 27 diputados. Mientras tanto, el bloque opositor, liderado por el centrista Gadi Eisenkot, consiguió 48 escaños, de acuerdo con la Comisión Electoral. Ninguno de los dos grupos alcanzó por sí solo la mayoría de 61 bancas.

Los comicios se celebraron el martes y fueron los primeros desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. La participación alcanzó 77%, la cifra más alta desde 1999.

Partidos árabes consiguen 19 escaños y generan tensión

Otro resultado relevante fue el crecimiento de las fuerzas políticas árabes. Raam y la Lista Unificada obtuvieron 19 escaños en conjunto, casi el doble de su representación anterior.

Su avance provocó acusaciones de presunto fraude electoral por parte del sector de Netanyahu. Entre los señalamientos difundidos se mencionó una supuesta intervención de Catar para financiar la compra de votos. Tanto el Gobierno catarí como los partidos árabes rechazaron las acusaciones. Por su parte, Eisenkot acusó a Netanyahu de intentar deslegitimar los resultados electorales.

El servicio de inteligencia interna de Israel, conocido como Shin Bet, informó que investigaba posibles irregularidades. Sin embargo, aclaró que la pesquisa no buscaba incriminar a toda una comunidad que participó de manera democrática.

La Comisión Electoral también señaló que parte de la información difundida sobre el proceso carecía de fundamento y que la investigación no modificaría los resultados definitivos.

Netanyahu enfrentará negociaciones para formar gobierno

La falta de mayoría abre un periodo de negociaciones que podría prolongarse durante varias semanas. Para gobernar, Netanyahu necesita sumar al menos ocho escaños, mientras que la oposición requiere otros 13 para alcanzar los 61 votos.

De acuerdo con el calendario electoral, los resultados serán entregados oficialmente al presidente Isaac Herzog el 4 de noviembre. Después, iniciará consultas con los representantes de los partidos para designar a una persona encargada de formar gobierno. La nueva Knéset tiene previsto iniciar funciones el 10 de noviembre.

Así, si las negociaciones fracasan, Israel podría enfrentar nuevas elecciones.

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