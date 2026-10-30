¡No frenan! SMN prevé lluvias en 30 estados para este viernes

Lluvias en el país. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 30 de octubre se estiman lluvias en 30 estados, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes.

Vance se degradó a baja presión remanente durante la noche del jueves. Sin embargo, su circulación mantendrá la posibilidad de lluvias en occidente y noroeste del país.

¿Dónde lloverá este viernes 30 de octubre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Coahuila

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baka California Sur

Sinaloa

Chihuahua

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Durango

Nuevo León

Estado de México

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nayarit

Jalisco

Colima

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 30 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 40 a 60 km/h : Oaxaca

: Oaxaca Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas.

Mínima de 6 a 8 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y lluvias aisladas. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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