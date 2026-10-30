Firman declaratoria por la paz y seguridad en México

Representantes del sector empresarial y de distintas tradiciones religiosas firmaron una declaratoria por la paz y la seguridad en México, con la que hicieron un llamado a frenar la violencia, la polarización, la intolerancia y la corrupción que afectan al país.

Durante el encuentro, realizado este jueves, los participantes señalaron la necesidad de unir esfuerzos para promover la dignidad humana, la libertad religiosa, la reconciliación y la solidaridad. También expresaron su preocupación por las agresiones contra integrantes de comunidades religiosas y las divisiones sociales.

Coparmex y comunidades religiosas llaman a frenar la violencia

Santiago de México, arzobispo metropolitano del Arzobispado Ortodoxo Griego de México, advirtió sobre el aumento de distintas expresiones de intolerancia y violencia en el país.

Advertimos con preocupación el incremento de distintas expresiones de intolerancia, polarización, violencia, corrupción, impunidad y pérdida de referentes que favorezcan una convivencia sana.

Por su parte, Alberto Romano Jafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, destacó la importancia de asumir una responsabilidad colectiva ante las divisiones que enfrenta el país.

Nuestros valores espirituales y las convicciones empresariales de Coparmex nos exigen un compromiso firme con la dignidad humana y la solidaridad. Asumiendo esta responsabilidad colectiva, elevamos un llamado urgente a la fraternidad, la reconciliación y la paz.

Violencia contra sacerdotes y libertad religiosa

Durante el encuentro también se abordaron las agresiones contra ministros de culto. Ramón Castro y Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló que la declaratoria contempla cualquier forma de violencia contra integrantes de las tradiciones religiosas.

Esta declaratoria es universal. Desde luego, incluye toda clase de violencia contra cualquier ministro y cualquier miembro de nuestras tradiciones religiosas. Incluye la defensa a la vida, sea quien sea el derecho a la libertad religiosa.

En este contexto, se mencionó el asesinato de 14 sacerdotes católicos en los últimos siete años. Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, consideró que la violencia contra ministros de culto refleja un problema social que afecta a toda la población.

Cuando esto sucede, nos habla de la gravedad de un problema social. Esa violencia llega a afectar a todos, no solo a los ministros de culto.

Coparmex pide reconciliación nacional

Alberto Romano Jafif también hizo referencia a las marchas antisemitas registradas en la Ciudad de México y llamó a evitar la polarización mediante el respeto y el trabajo conjunto.

Evitar la polarización y sobre todo el respeto de los unos a los otros. Trabajar en conjunto por nuestro México es lo que nos inspira cada día y sobre de eso estamos todos los días convocados y ocupados para trabajar.

Por último, Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, pidió unidad para alcanzar un México en paz. “Hoy México nos necesita a todos unidos”, expresó durante su participación.

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