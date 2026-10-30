Morena y Cuauhtémoc Cárdenas: dos visiones de la democracia

El politólogo Carlos Elizondo, académico del Tecnológico de Monterrey, destacó el papel de Cuauhtémoc Cárdenas en la democracia de México y cuestionó si Morena mantiene los principios políticos que caracterizaron al excandidato presidencial.

Durante una conversación con el periodista José Cárdenas, Elizondo analizó la trayectoria de Cárdenas después de las elecciones presidenciales de 1988, marcadas por denuncias de fraude electoral, y señaló diferencias entre su visión democrática y la forma de ejercer el poder de Morena.

El académico explicó que la ruptura de Cárdenas con el PRI respondió a diferencias políticas y económicas con el proyecto de Carlos Salinas de Gortari.

Mientras Salinas promovía la apertura económica, las privatizaciones y cambios comerciales, Cárdenas defendía un Estado fuerte, la protección comercial y una relación distinta con Estados Unidos.

Elizondo destacó que, pese a las denuncias tras la elección de 1988, Cárdenas eligió la organización política y la negociación en lugar de impulsar una confrontación social.

También recordó su participación en la construcción de reglas electorales para buscar condiciones más equitativas entre los partidos.

Carlos Elizondo cuestiona diferencias entre Morena y Cárdenas

El análisis surgió después de que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, declarara:

“Sin el ingeniero Cárdenas, Morena no existiría”.

A partir de esa afirmación, Elizondo cuestionó si Morena conserva los principios democráticos que, desde su perspectiva, defendió Cárdenas durante su trayectoria política.

El analista sostuvo que el excandidato presidencial apostaba por la pluralidad, la negociación y los límites al poder presidencial.

En contraste, criticó que, según su señalamiento, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no hayan sostenido reuniones con dirigentes de partidos opositores durante sus respectivas administraciones.

Para Elizondo, estas diferencias muestran un escenario de polarización distinto al que caracterizó la actividad política de Cárdenas.

¿Cómo evaluó Elizondo los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas?

El académico también habló del desempeño de Cárdenas como gobernador de Michoacán y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque reconoció su importancia en la transformación democrática del país, consideró que durante esos gobiernos no demostró grandes capacidades de transformación administrativa.

Finalmente, planteó que, si Cárdenas hubiera ganado la Presidencia en 1988, habría enfrentado dificultades económicas relacionadas con la deuda y la estabilización de México.

URL sugerida: carlos-elizondo-morena-cuauhtemoc-cardenas-democracia

Meta descripción SEO: Carlos Elizondo destaca el legado democrático de Cuauhtémoc Cárdenas y cuestiona las diferencias entre Morena y el cardenismo.

Síntesis final: Carlos Elizondo reconoce el legado democrático de Cuauhtémoc Cárdenas y cuestiona si Morena mantiene sus principios.

Número de palabras del cuerpo: 380 aproximadamente.