Mujeres mayas de Yucatán preservan la tradición de los sombreros de guano

En Cuch Holoch, Yucatán, ocho mujeres mayas mantienen viva una tradición que aprendieron desde niñas: la elaboración de sombreros de guano. Su trabajo, que combina conocimientos heredados y largas jornadas dentro de una cueva, se convirtió en una fuente de ingresos, independencia y apoyo para sus familias.

Integrantes del colectivo Kanan Xa’an P’ook, que significa Guardianas del sombrero de guano, tienen entre 28 y 70 años. Además de preservar una técnica artesanal transmitida por generaciones, buscan que niñas, niños y jóvenes de su comunidad aprendan este oficio para evitar que desaparezca.

Kanan Xa’an P’ook: mujeres mayas que tejen su independencia

Cada sombrero comienza con la preparación de la palma de guano, un proceso que requiere varios días de trabajo. Las artesanas primero la rayan y la dejan secar al sol durante cuatro días. Al quinto día aprovechan la humedad de la neblina para extender el secado.

Después, llevan el material al interior de una cueva, donde la palma recupera suavidad y pueden continuar con el rayado.

Trinidad Canul, integrante del colectivo, explicó que esta etapa es fundamental para preparar las fibras antes de continuar con la elaboración de los sombreros.

El rayado pues ya es otro proceso que se tiene que hacer debajo de la cueva.

El trabajo requiere paciencia, experiencia y conocimiento de las condiciones naturales para conseguir que la palma tenga la textura necesaria.

De la necesidad económica a la independencia

Para algunas integrantes, aprender este oficio representó una manera de responder a las necesidades de sus familias. Argelia Dzub recordó que comenzó a trabajar por la necesidad de apoyar a sus padres y encontrar una forma de contribuir económicamente.

La necesidad. Mi mamá necesitaba de mí, antes mi papá. Entonces, no tenía nada más que ver qué hacer. Para ayudar.

Con el paso del tiempo, la actividad se convirtió en una oportunidad para generar ingresos y fortalecer sus vínculos como comunidad.

Las ocho artesanas encontraron en el colectivo una segunda familia, además de confianza en sus propias capacidades y reconocimiento al valor de sus conocimientos.

Mujeres mayas enseñan a nuevas generaciones

Ahora, las integrantes de Kanan Xa’an P’ook buscan que la tradición no termine con ellas. En los últimos meses comenzaron a visitar escuelas de su comunidad para enseñar a niñas, niños y jóvenes la técnica de elaboración de sombreros de guano.

Así, las mujeres que aprendieron observando a sus mayores ahora transmiten sus conocimientos a nuevas generaciones, con la intención de mantener vivo un oficio que forma parte de la historia y las tradiciones de su comunidad.

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