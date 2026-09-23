Tipo de cambio hoy 23 de septiembre: dólar cotiza en 17.30 pesos

Valor del peso ante el dólar y otras monedas. Foto: Cuartoscuro

El precio del dólar este miércoles 23 de septiembre de 2026 se cotizó en 17.30 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 23 de septiembre de 2026?

El Banco de México informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue delo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.3015 M.N. (diecisiete pesos con tres mil quince diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará durante el día en que se haga el pago, conforme a la cotización de cada divisa contra el dólar de los EE. UU. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México, hasta este martes 22 de de septiembre.

Dólar equivale a 17.3015 pesos



equivale a 17.3015 pesos Euro equivale a 19.8388 pesos



equivale a 19.8388 pesos Yen japonés equivale a 0.1102 pesos



equivale a 0.1102 pesos Libra esterlina equivale a 23.1217 pesos



equivale a 23.1217 pesos Yuan chino equivale a 2.5829 pesos

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