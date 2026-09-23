Martes violento en el Edomex, con 10 ejecutados y 5 heridos de bala en 5 municipios

Foto: Especial

En el Estado de México, 10 personas asesinadas y cinco heridos de bala es el saldo que dejó en cinco municipios una jornada violenta este martes: Tultitlan, Otumba, Jaltenco, Acolman, y Chalco.

En Tultitlán, se reportó la muerte de tres hombres y un herido de bala. Por la mañana, vecinos de Santa María Cuautepec reportaron a las autoridades el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en una cobija dentro del canal de aguas negras de Buenavista, justo a unos metros de la estación del Mexibús Línea 2.

Más tarde, se reportó un ataque armado en la calle 22 de marzo en la comunidad de San Francisco Chilpan. Testigos aseguraron que sujetos armados que viajaban en motocicletas abrieron fuego contra dos personas frente a un taller mecánico. Tras el ataque un hombre falleció y uno más resultó herido. Más tarde, se reportó el hallazgo de un joven sin vida con disparos de arma de fuego en la Sierra de Guadalupe, justo atrás del relleno sanitario.

En Otumba, por la mañana vecinos denunciaron a las autoridades un coche estacionado en calle Torres Adalid en cuyo interior se encontraban los cuerpos sin vida de dos hombres ejecutados.

En Jaltenco, durante la madrugada, autoridades localizaron en calles de la comunidad de Alborada un vehículo tipo Chevy con bolsas negras en su interior. Tras realizar la inspección confirmaron que había restos humanos, y por la tarde se confirmó que eran de dos jóvenes reportados como desparecidos.

En Chalco, un presunto delincuente fue abatido, uno más resultó herido de bala y una mujer policía salió herida tras desatarse una persecución y balacera en la que participaron también elementos de la policía capitalina. Autoridades detuvieron a siete presuntos delincuentes a bordo de dos motocicletas y un vehículo.

En Acolman, sujetos armados que viajaban a bordo de dos motocicletas abrieron fuego contra los tripulantes de un automóvil de gama alta que circulaba por la carretera estatal lechería-Texcoco. Los disparos impactaron a los cuatro tripulantes, de los cuales dos murieron y dos resultaron heridos. Aunque se montó un dispositivo de seguridad no se logró dar con los responsables.

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