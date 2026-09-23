Este miércoles seguirá en la CDMX el ambiente cálido con cielo nublado y lluvias
Este miércoles, las lluvias con acumulados de 5 a 25 mm en CDMX y Edomex podrían acompañarse con granizo y actividad eléctrica.
Este miércoles 23 de septiembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado y ambiente fresco a cálido, así como posibilidad de lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de granizo.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá cielo medio nublado con presencia de bruma y ambiente fresco por la mañana, y frío en zonas altas, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.
Asimismo, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento del este y sureste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Cómo estará el clima este jueves en la CDMX?
Por otra parte, para este jueves se pronostica cielo medio nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco por la mañana y frío en zonas altas, con ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado durante la tarde.
De igual forma, seguirán las lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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