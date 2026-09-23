Huracán Polo, monzón mexicano y onda tropical 41 mantendrán este miércoles las lluvias en el país

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este miércoles 23 de septiembre de 2026, el huracán Polo seguirá desplazándose como categoría 4 al sur de las costas de Michoacán y Guerrero, manteniendo la probabilidad de lluvias muy fuertes en Oaxaca y lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en costas de los cuatro estados.

A la par, el Centro Nacional de Huracanes (HNC, en inglés) estadounidense, alerta de la posibilidad de lluvias fuertes por Polo en las zonas costeras del suroeste mexicano hasta el jueves, que podrían a su vez producir inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, hay una advertencia de tormenta tropical para partes del suroeste, así como una vigilancia por tormenta tropical al oeste, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Mientras que el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Chihuahua, lluvias fuertes en Sonora y Durango, y chubascos en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Además, la onda tropical 41 sobre el sureste, entre otros fenómenos meteorológicos, causarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; e intensas en Chiapas. También seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico mexicano, Golfo de México y la península de Yucatán.

3 AM CST Wed Sep 23 (Advisory 11) Key Messages for Hurricane #Polo. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/OOGpQdM5E4 — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 23, 2026

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco Colima Michoacán Guerrero Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua Oaxaca Veracruz Tabasco Campeche Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora Durango Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Hidalgo Puebla Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Sinaloa Nayarit Nuevo León Guanajuato Estado de México Ciudad de México Morelos Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Coahuila Zacatecas Aguascalientes



El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (sur), Guerrero), Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Hidalgo (noreste) y Veracruz.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Viento: 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Colima, Michoacán y Guerrero. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, así como en costas de Oaxaca (oeste), disminuyendo durante el día. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 7.0 a 9.0 metros de altura, sin descartarse mayores: costas de Colima, Michoacán y Guerrero. 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco y Oaxaca. 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Sinaloa y Nayarit.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado con presencia de bruma y ambiente fresco por la mañana, y frío en zonas altas, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado durante la tarde.

Asimismo, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y CDMX, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del este y sureste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves se prevé que el huracán Polo de categoría mayor se desplace paralelo a las costas del Pacífico Central Mexicano, manteniendo la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente y sur del país, de Guerrero a Sinaloa, además de Baja California Sur, con vientos fuertes y oleaje elevado en sus costas.

También, el monzón mexicano sobre el noroeste ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la región.

Toda vez que el paso de la onda tropical 41 sobre el sureste, y otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, prevaleciendo el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.