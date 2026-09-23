Intento de desalojo deja 3 integrantes de Madres en Resistencia heridas en Tuxtla Gutiérrez

Foto: Especial

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres integrantes del colectivo Madres en Resistencia resultaron lesionadas durante un intento de desalojo por parte de policías de la Secretaría de Seguridad del Pueblo la noche de este martes, mientras mantenían una protesta frente a las instalaciones de esa corporación.

La manifestación comenzó alrededor de las 13:00 horas con un bloqueo sobre el Libramiento Sur Oriente, en su carril de oriente a poniente. Las integrantes del colectivo exigían medidas de protección para familiares y víctimas de delitos relacionados con violencia de género.

De acuerdo con los reportes, cerca de las 21:00 horas las madres buscadoras quemaron llantas y conos como parte de su protesta. En respuesta, elementos de seguridad salieron de las instalaciones y utilizaron extintores para sofocar el fuego, derivando en un enfrentamiento entre ambas partes.

Durante el forcejeo, varias de las manifestantes fueron arrinconadas contra una pared, dejando como saldo tres mujeres con lesiones en los brazos. Posteriormente, las afectadas fueron ingresadas a las instalaciones de la Secretaría, donde recibieron atención prehospitalaria.

Hasta el momento, las integrantes de Madres en Resistencia mantienen su exigencia de acciones concretas para garantizar la seguridad de víctimas y familiares afectados por casos de violencia de género, mientras que no se ha informado si el bloqueo será retirado o si continuará durante las próximas horas.

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