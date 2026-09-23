Coliseo cierra tras muerte de un trabajador de 22 años durante la noche

Foto: AFP | Ilustrativa

El Coliseo de Roma, uno de los principales destinos turísticos de Italia, cerró este miércoles tras la muerte de un trabajador en su interior durante la noche, informó el Ministerio de Cultura.

La primera ministra Giorgia Meloni dijo estar “profundamente conmocionada y entristecida por la noticia de la trágica muerte de Andrea Moretti, un trabajador cualificado que perdió la vida anoche tras un accidente en el Coliseo”.

Moretti, de 22 años, habría muerto tras caer desde gran altura mientras trabajaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación.

“Morir a los 22 años es inaceptable, y más aún cuando ocurre en el lugar de trabajo”, declaró Meloni en un comunicado.

Según el Ministerio de Cultura, el accidente ocurrió en el segundo nivel del edificio histórico.

El Coliseo, el mayor anfiteatro del mundo, fue construido en el siglo I y se utilizaba para acoger espectáculos como cacerías de animales y combates de gladiadores. Tenía capacidad para unos 50 mil espectadores.

El monumento recibe hasta 20 mil visitantes al día en los periodos de mayor afluencia.

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