Niegan disparos en exsede de FGR, fueron en operativo contra presuntos asaltantes a cuadras de ahí

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Los disparos reportados este martes en inmediaciones de Avenida Paseo de la Reforma, realmente fueron cerca del Monumento a la Madre, y realizados por policías en una persecución, informaron la FGR y SSC, desmintiendo que estuvieran en riesgo familiares de personas desaparecidas que protestaban en la exsede de la fiscalía.

Asimismo, las autoridades capitalinas acotaron que las detonaciones se dieron mientras perseguían a sospechosos de un robo en el estado de Coahuila que intentaban evadir a la justicia cerca del Jardín del Arte de Sullivan.

La #SSC informa:



Respecto a la información que circula en redes sociales que menciona disparos en inmediaciones de las instalaciones de FGR, localizadas en la colonia #Cuauhtémoc, la SSC informa:



Las detonaciones de arma de fuego ocurrieron en las calles de Río Amazonas y… pic.twitter.com/3LSchxzVyq — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 23, 2026

¿Por qué se escucharon disparos en la exsede de la FGR?

Este martes, en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los disparos reportados por familiares de personas desaparecidas se registraron en el cruce de las calles Río Amazonas y Manuel Villalongín, entre las colonias Cuauhtémoc y Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc.

Detalló que tras identificar a varios sospechosos de un robo a casa habitación en Coahuila, a bordo de una camioneta color gris con placas sobrepuestas, policías les marcaron el alto, huyendo del lugar y poniendo en riesgo a peatones con sus maniobras, por lo que los oficiales dispararon a las ruedas, deteniéndolos.

Ello, tras implementar un cerco virtual con las videocámaras de vigilancia capitalinas tras descubrir el vehículo que el Centro de Control y Comando (C2) de Saltillo identificó entrando y saliendo de la residencial de la casa de la que robaron objetos de valor.

Mientras que, tras detener la camioneta y realizar la revisión preventiva, policías detuvieron a cuatro sujetos, dos de 27 años, uno de 29 y otro de 40, y aseguraron un revólver, una subametralladora, 46 cartuchos útiles, 200 bolsitas de marihuana, 11 dosis de cocaína y ocho dispositivos móviles, además del vehículo en que iban.

Por su parte, al ser informada la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los hechos, brindó atención a las personas que se manifestaban afuera de su antigua sede, en Avenida Paseo de la Reforma y Río Guadiana, a un par de cuadras de donde se realizó la detención de los sospechosos.

Además, personal de la Unidad de Servicios a la Comunidad de la fiscalía federal informó a los manifestantes sobre los disparos que se escucharon hasta el lugar y les ofreció atención psicosocial en caso de requerirla.

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