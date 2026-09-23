PT amaga con romper alianza: así reaccionan Morena y PVEM en el Senado

El amago del PT de romper la alianza oficialista por el reparto de candidaturas generó reacciones entre senadores de Morena y del Partido Verde. Mientras algunos llamaron a cuidar la relación, otros dejaron abierta la puerta a una eventual salida.

Desde el PVEM, Manuel Velasco destacó la importancia electoral del Partido del Trabajo. En Morena, las posturas fueron distintas: hubo llamados a mantener un buen trato con los aliados y también voces que señalaron que el PT está en su derecho de buscar otro camino.

PVEM advierte que el PT puede hacer la diferencia en elecciones

Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM en el Senado, afirmó que el PT tiene presencia relevante en distintos estados y pidió evitar la soberbia durante una elección.

“Evidentemente el PT es importante en muchos estados y en una elección nunca hay que ser soberbios”, señaló.

Velasco agregó que los puntos que tiene el partido en municipios, distritos locales, distritos federales y entidades federativas “pudieran llegar a hacer la diferencia”.

Morena abre la puerta a una eventual salida del PT

La senadora de Morena, Margarita Valdez, reconoció la relación que existe con el PT, al que calificó como aliado, amigo y camarada. Sin embargo, señaló que los petistas pueden tomar otro camino si consideran que responde mejor a sus intereses.

“Si ellos creen que por otro lado les va mejor, están en todo su derecho”, afirmó.

Por su parte, Higinio Martínez, presidente del Senado, hizo un llamado a tratar bien al PT y al Partido Verde.

Martínez sostuvo que Morena, al tener la mayor fuerza, debe saber mantener la relación con sus aliados y apuntó que esa tarea corresponderá a la dirigencia del partido.

PT apuesta por mantener la unidad hasta ahora

Desde el Partido del Trabajo, la senadora Lizeth Sánchez García aseguró que hasta el momento no existe una instrucción diferente de su dirigencia.

La legisladora señaló que una eventual ruptura tendría consecuencias para la mayoría calificada, aunque consideró que ese escenario no ocurrirá por ahora.

“Yo creo que nosotros mantendremos esa gran unidad todavía, no sabemos en un futuro qué pueda pasar”, dijo.

Sánchez agregó que los legisladores petistas se mantendrán bajo las indicaciones de su dirigente, Alberto Anaya, y que hasta ahora “todo indica” que continuarán en unidad.

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