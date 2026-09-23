El mensaje de EE. UU. fue duro, en particular por la comparación

El discurso de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU volvió a colocar a México y al crimen organizado en el centro de sus señalamientos. El presidente de Estados Unidos describió como inaceptable compartir una frontera de casi 2 mil millas con un territorio que, según afirmó, está controlado por cárteles enemigos.

Pero para María Amparo Casar, el episodio también obliga a mirar hacia dentro y revisar qué está ocurriendo en el país. La analista consideró que el mensaje fue duro, en particular por la comparación de los cárteles mexicanos con el Estado Islámico. Sin embargo, destacó que el discurso tuvo otros componentes que generaron atención internacional.

“Lo que más llamó la atención de este discurso fue usar precisamente a las Naciones Unidas, que se fundó para fomentar la paz y evitar guerras”, señaló Casar durante su análisis.

María Amparo Casar analiza los señalamientos de Trump sobre México

Casar puso especial atención en una contradicción del discurso de Trump: mientras lanzó fuertes señalamientos sobre la situación de seguridad en México, también habló de avances y de una buena relación con la presidenta mexicana. Para la analista, las palabras del mandatario estadounidense preocupan, pero no deben analizarse únicamente desde la reacción que generan en México.

Otro punto señalado por María Amparo Casar fue la ausencia de la presidenta mexicana en este tipo de encuentros. A su juicio, México desaprovecha espacios internacionales en los que podría fijar su posición. “

Creo que México pierde en su política exterior al ausentarse de este tipo de foros”, afirmó.

Recordó que esta ausencia de los titulares del Ejecutivo en encuentros de este tipo también ocurrió durante el gobierno anterior.

El punto más delicado de su análisis llegó al hablar de la situación interna. Casar sostuvo que, más allá de la dureza de las palabras de Trump, existen problemas que México debe observar.

“Hay grandes porciones del territorio nacional que están cooptadas por el crimen organizado”, afirmó.

También señaló que investigaciones periodísticas han mostrado casos de autoridades locales y estatales presuntamente capturadas por grupos criminales. Así, para Casar, el debate no pasa solamente por responder a Trump, sino por mirar los elementos de la realidad mexicana que alimentan este tipo de señalamientos.

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